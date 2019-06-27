Дочь Тимати дебютировала в качестве модели на показе коллекции своей бабушки

26 июня на Розе Хутор в Сочи прошел показ коллекции «Хиппи», созданной Симоной Юнусовой в сотрудничестве с маркой детской одежды DNK. В шоу поучаствовала ее пятилетняя внучка Алиса.

Дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса дебютировала на подиуме. Пятилетняя девочка представила коллекцию своей бабушки Симоны Юнусовой под названием «Хиппи». Мать Тимати уже рассказывала о ней в своем микроблоге и публиковала снимки Алисы, одетой в новые модели.

«Мне нравилась романтика этого движения, а особенно, яркая, необычная для наших широт одежда. Помню свои первые расклешенные джинсы, белую марлевку и босоножки на пробковой платформе. Ох, и хороша же я была! Прошло много лет и так захотелось увидеть все это на Алисе, что родилась коллаборация с DNK ''Хиппи DNK by Simona''. 26 июня в рамках фэшн-шоу ''Цирк дю Солей'' в Сочи будет представлена наша коллекция», — рассказала Юнусова в Инстаграме.

1 2 3 ... 10 Пятилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса дебютировала на подиуме

В отличие от Алисы, для Симоны эта коллекция дебютом не стала. Ее первая линия одежды под названием «Алиса в стране чудес» была раскуплена через несколько дней после поступления в продажу.