«Мамочки могут есть все»: Саша Савельева высказалась о диете кормящей матери

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. На днях певица рассказала, какой диеты придерживается после родов.

27 июня сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова Леону исполнилось три месяца. Совсем недавно певица впервые после родов вышла в свет. А на днях она призналась подписчикам, что не придерживается какой-либо специальной диеты для кормящих матерей. По ее мнению, подобные предубеждения существуют лишь в России.

«Отвела душу — наелась восточных сладостей. Когда будете писать комменты, не забудьте учесть тот факт, что ''диета кормящей матери'' существует только в России, нигде в мире об этом даже не слышали и мамочки могут есть все, даже клубнику и шоколад. Конечно, за исключением индивидуальных особенностей», — высказалась Савельева в своем микроблоге.

1 2 3 ... 10 В марте у Саши Савельевой и Кирилла Сафонова родился сын

Фолловеры поддержали певицу: «Нам на курсах по грудному вскармливанию консультант говорила — ешьте все!», «Я так же, как и вы, кушаю сладости, клубнику и шоколад и наслаждаюсь этим чудным периодом времени», «Да, это все бред! Конечно, нужно все кушать». Одна из подписчиц даже заявила, что пила вино во время грудного вскармливания, чем заинтересовала Савельеву.