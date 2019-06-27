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«Мамочки могут есть все»: Саша Савельева высказалась о диете кормящей матери

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. На днях певица рассказала, какой диеты придерживается после родов.

27 июня сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова Леону исполнилось три месяца. Совсем недавно певица впервые после родов вышла в свет. А на днях она призналась подписчикам, что не придерживается какой-либо специальной диеты для кормящих матерей. По ее мнению, подобные предубеждения существуют лишь в России.

«Отвела душу — наелась восточных сладостей. Когда будете писать комменты, не забудьте учесть тот факт, что ''диета кормящей матери'' существует только в России, нигде в мире об этом даже не слышали и мамочки могут есть все, даже клубнику и шоколад. Конечно, за исключением индивидуальных особенностей», — высказалась Савельева в своем микроблоге.

Фолловеры поддержали певицу: «Нам на курсах по грудному вскармливанию консультант говорила — ешьте все!», «Я так же, как и вы, кушаю сладости, клубнику и шоколад и наслаждаюсь этим чудным периодом времени», «Да, это все бред! Конечно, нужно все кушать». Одна из подписчиц даже заявила, что пила вино во время грудного вскармливания, чем заинтересовала Савельеву.

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27 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @sasha_savelieva/Instagram
Теги

Александра Савельева, Кирилл Сафонов

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Да нам по барабану, лопай все, что не приколочено.

  • Это всего лишь фотки и понты для инстаграмма. Оч сомневаюсь, что она не сидит на диетах)))

  • Жаль, что в наших роддомах и поликлиниках считают по-другому. Врачи заставляли сидеть на жесткой диете, потому что у моего ребенка был непроходящий дерматит, не помогало, я поздно поняла, что это не было связано с моим питанием. Со вторым уже буду умнее и пропускать мимо ушей наставления врачей. Единственное - сильные аллергены, такие как клубника, шоколад и орехи нужно есть по чуть-чуть, как то сестра налопалась клубники - ребенок весь красный был, напугалась тогда сильно.

  • на моем опыте-аллергия может быть. как только перестала есть курицу, сыпь прошла. Это, конечно, не говорит о том, что в самой куре дело, может в антибиотиках или корме, которой эту курицу пичкают.

  • Как эти мамочки достали.Абсолютная пустота в голове,конечно ты же первая из триллионов женщина-Родила!!!Теперь давай свои бесценные советы,многие просто нуждаются в них!

  • Ешь, ешь,а дисбактериоз детский лекарствами зальешь, фармацевты позаботились.

  • А по мне это отличный период, чистого питания, такая тонкая, звонкая становишься, кожа чистая, отеков нет, и высыпаешься за 4 часа. Потом этого сахара ложками и жирятины и не хочется.

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