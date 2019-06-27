Блогер BadComedian уличил Ксению Собчак в подтасовке фактов и нечестной игре

Блогер Евгений Баженов рассказал, как Ксения Собчак хотела обманом уговорить его на интервью. Попытка не удалась, и после этого журналистка выставила Баженова не в лучшем свете. Но блогер смог постоять за себя.

Евгений Баженов

В начале 2019 года комания Kinodanz подала в суд на популярного обзорщика фильмов Евгения Баженова (aka BadComedian) за то, что он превысил нормы цитирования в ролике о картине «За гранью реальности», в котором снялись Милош Бикович, Любовь Аксенова, Антонио Бандерас, Аристах Венес и Сергей Астахов. Kinodanz потребовали от Евгения удалить ролик и выплатить им компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Евгений с иском был не согласен, а на своем YouTube-канале объяснил, что в законе объемы цитирования не обозначены. Вскоре после публикации ролика с Баженовым связалась Ксения Собчак. По словам блогера, изначально она вела с ним переговоры о съемках документального фильма о нем, а о разборках с Kinodanz не было и речи. Но вот когда Евгений отказался от заманчивого предложения журналистки, Собчак вдруг заявила, что уже договорилась с Kinodanz об отзыве иска.

Фильм «За гранью реальности»

Дальше — больше. Ксения Анатольевна продолжала настаивать на том, чтобы Баженов уладил конфликт с кинокомпанией, причем именно в эфире ее шоу. Ксения ссылалась на то, что Kinodanz таким образом хочет публично высказать свою позицию по конфликту.

«Ну блин, тебе жалко подарить мне это заявление, что ли? Ты ролик и так сделаешь по итогу», — писала Собчак (кстати, все скрины переписок Евгений тоже опубликовал в ролике).

Баженов был непреклонен. Он был готов встретиться с представителями кинокомпании в присутствии юристов, чтобы урегулировать конфликт, о чем и сообщил Ксении в аудиосообщении. А вот Собчак, по-своему интерпретировав слова Евгения, заявила: «Киноблогер BadComedian отказывается от встречи с продюсерами и от примирения». «Я предполагал, что у Ксении могут быть проблемы со слухом, поэтому свою позицию обозначил еще и текстом, где отчетливо написал, что согласен на личную встречу, но…», — уточнил блогер.

В конце ролика Евгений поблагодарил Ксению за поддержку, но отметил, что с такими друзьями, как Ксения, никаких врагов не надо. Также Баженов выразил надежду, что больше никогда не пересечется с Собчак.

1 2 3 4 5 6 7 На популярного обзорщика фильмов Евгения Баженова подала в суд кинокомпания Kinodanz

Ксения не нашлась, что ответить. Она лишь написала в своем Телеграм-канале: «Не хочется срача, совсем не хочется оправдываться (хотя так и тянет нажать на гашетку и ответить по всем пунктам)».