Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали пятимесячную дочь

Этой зимой стало известно, что Игорь Петренко стал отцом в пятый раз. На днях актер, который предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поделился с фолловерами первым снимком маленькой дочери.

Игорь Петренко и Кристина Бродская

В январе 41-летний Игорь Петренко и его 28-летняя жена Кристина Бродская стали родителями. У пары появилась третья дочь, которую они назвали Евой.

Игорь и Кристина нечасто делятся с общественностью подробностями своей личной жизни, а снимками с детьми — и того реже.

О появлении Евы журналисты узнали только после ее рождения — жене актера удавалось тщательно скрывать свое интересное положение.

А на днях в микроблоге супругов наконец появилось первое фото 5-месячной девочки.

«Когда мы появляемся на каких-то мероприятиях, нас часто спрашивают: ''Где дети?'' Так вот — у нас по-прежнему нет няни, и дети, если не с бабушками и друзьями, то, конечно же, с нами», — подписали счастливые родители кадр (орфография и пунктуация автора сохранена).

Судя по всему, снимок сделан в творческой студии Петренко и Бродской — муж и жена вместе преподают ученикам актерское мастерство.



1 2 3 ... 10 Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали свою маленькую дочь

К сожалению, на фотографии не видно лицо маленькой девочки, поэтому судить о том, на кого из родителей больше похожа Ева, пока не получится. Будем надеяться, что этот снимок не станет единственным кадром малышки в соцсетях знаменитостей, которые за последний год поделились всего четырьмя фото с детьми.