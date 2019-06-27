Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали пятимесячную дочь

В январе 41-летний Игорь Петренко и его 28-летняя жена Кристина Бродская стали родителями. У пары появилась третья дочь, которую они назвали Евой.
О появлении Евы журналисты узнали только после ее рождения — жене актера удавалось тщательно скрывать свое интересное положение.
А на днях в микроблоге супругов наконец появилось первое фото 5-месячной девочки.
Судя по всему, снимок сделан в творческой студии Петренко и Бродской — муж и жена вместе преподают ученикам актерское мастерство.
К сожалению, на фотографии не видно лицо маленькой девочки, поэтому судить о том, на кого из родителей больше похожа Ева, пока не получится. Будем надеяться, что этот снимок не станет единственным кадром малышки в соцсетях знаменитостей, которые за последний год поделились всего четырьмя фото с детьми.