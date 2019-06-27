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Как выглядит младший сын-красавец Натальи Варлей

Младший сын Натальи Варлей, вопреки мечтам знаменитой матери, не продолжил актерскую династию. Зато он вовсю покоряет музыкальный олимп... и сердца поклонниц.

Наталья Варлей всегда мечтала, чтобы ее дети тоже снимались в кино, однако никто из них так и не выбрал актерскую профессию. Впрочем, младший сын звезды советского кинематографа все-таки реализовался в творчестве — правда, музыкальном. 33-летний Александр — участник единственной в России группы-трибьюта The Beatles под названием The BeatLove.

Участники группы стараются добиться максимального сходства со своими кумирами. Как сообщает издание «7 дней», даже концертные костюмы они заказывают в Ливерпуле, а инструменты музыкантов в точности такие же, как у знаменитого квартета. Кстати, Александр Варлей исполняет роль Джорджа Харрисона. 26 июня The BeatLove дали концерт на Патриарших прудах, а в скором времени группа отправится в тур по Европе с заездом в Британию.

До того, как стать музыкантом, младший сын знаменитой актрисы пробовал себя в роли кинорежиссера и сценариста. Также Александр был ассистентом Никиты Михалкова и Николая Лебедева. Стать участником группы-трибьюта он решил, потому что с детства обожал The Beatles.

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27 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @beatlove/Instagram
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Наталья Варлей

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