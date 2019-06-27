«Как банальная разлучница»: Симона Юнусова призналась, что злила мать, проводя много времени с отцом

Все смешалось в доме Симоны: 59-летняя мама Тимати призналась, что сублимировала в отношениях с отцом и вызывала ревность своей матери.

Симона Юнусова нередко делится с подписчиками поучительными историями из своей жизни, а жизнь у мамы Тимати была насыщенной. Непростое детство, трудности взросления, долгий и тернистый путь к осознанности и себе настоящей. Благодаря своей «книге», в которую Юнусова превратила Инстаграм, пользователи узнают подробности о внутреннем мире знаменитости.



26 июня Симона поделилась с поклонниками очередной историей, на этот раз затронув непростую тему детско-родительских отношений.

Родители Симоны с маленькой дочкой

Будучи подростком, Симона очень любила своего отца и всегда тянулась к общению с ним. «Мы с папой были очень близки по духу, нас интересовали одни и те же вещи. Мы могли часами говорить о работе, заражая друг друга творческими идеями», — поделилась одна из самых знаменитых бабушек России.



Как оказалось, ее мама не была в восторге от подобной привязанности: по признанию Юнусовой, она ревновала мужа к собственной дочери.

1 2 3 ... 9 Сейчас имя Симоны Юнусовой ассоциируется с мудростью, человечностью и выдержкой

«Папа был лучшим партнером в вальсе. Он учил держать спину и грациозно откидывать голову назад. Во время танца мы всегда ловили восхищенные взгляды зрителей, а я чувствовала, как папа мной гордится... Мама ревновала и злилась, а я торжествовала, как банальная разлучница...» — рассказала Симона.



Также она добавила, что в ее семье не было принято открыто проявлять эмоции, «поэтому я напитывала свою детскую потребность в близости сублимацией».