55-летняя Азиза бросила жениха перед свадьбой из-за его вредной привычки

Звезда 90-х не стала мириться с вредной привычкой своего избранника. Азиза бросила жениха из-за того, что он не смог отказаться от сигарет.

Азиза

Певица Азиза еще совсем недавно планировала впервые выйти замуж за своего давнего друга, композитора Олега Бескровного. Звезда рассказала, что мужчина сделал ей предложение во время их поездки в Ялту. «Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, потому что знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала: ''Да, Олег''», — рассказала Азиза репортерам программы «Выход в люди»... А потом поехала выбирать свадебное платье со съемочной группой.

Но свадьба не состоится. Бескровный не смог побороть свою страсть к сигаретам, хотя и обещал Азизе это сделать — певица не переносит табачный дым.

«К сожалению, мой ультиматум Олег не выполнил. На днях позвонил мне и сказал: ''Азизка, я тебя люблю, но курить бросить не могу!'' На что я ему ответила: ''На нет и суда нет!'' С курящим мужем на одной территории я существовать не смогу», — рассказала звезда «Собеседнику».

1 2 3 4 5 6 7 55-летняя Азиза еще ни разу не была замужем

Теперь Азиза снова свободна. Певица верит, что еще встретит того самого и выйдет за него замуж. Напомним, пару лет назад в Сети появилась информация, что Азиза вышла замуж за бизнесмена Александра Бродолина. Но оказалось, что пара давно рассталась из-за нежелания мужчины иметь детей.