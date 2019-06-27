55-летняя Азиза бросила жениха перед свадьбой из-за его вредной привычки

Певица Азиза еще совсем недавно планировала впервые выйти замуж за своего давнего друга, композитора Олега Бескровного. Звезда рассказала, что мужчина сделал ей предложение во время их поездки в Ялту. «Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, потому что знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала: ''Да, Олег''», — рассказала Азиза репортерам программы «Выход в люди»... А потом поехала выбирать свадебное платье со съемочной группой.
Но свадьба не состоится. Бескровный не смог побороть свою страсть к сигаретам, хотя и обещал Азизе это сделать — певица не переносит табачный дым.
Теперь Азиза снова свободна. Певица верит, что еще встретит того самого и выйдет за него замуж. Напомним, пару лет назад в Сети появилась информация, что Азиза вышла замуж за бизнесмена Александра Бродолина. Но оказалось, что пара давно рассталась из-за нежелания мужчины иметь детей.