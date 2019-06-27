Дочь актрисы, сыгравшей в клипе «Зацепила», обвиняет бойфренда матери в домогательствах

Звезда клипа «Зацепила» Татьяна Плетнева встречается с молодым фитнес-тренером. И все бы ничего, если бы не заявление ее дочери: любовник актрисы домогается до 21-летней девушки.

Актриса Татьяна Плетнева проснулась знаменитой после того, как сыграла Золушку, покорившую Александра Ревву в клипе на песню «Зацепила». Но и в реальной жизни у смешной толстушки достаточно поклонников. Сейчас звезда встречается с фитнес-тренером Александром, который младше своей избранницы на 10 лет.

Александр познакомился с Татьяной в спортивном зале, пригласил ее на свидание, а через пару месяцев головокружительного романа переехал к Плетневой. Но счастье было недолгим. Дочь актрисы, 21-летняя Алена, заявила: с мамой Александр встречается из корыстных целей, а вот к самой Алене проявляет интерес.

Дочь Татьяны Плетневой Алена

«Он пытался трогать меня за грудь. Постоянно ко мне приставал, спрашивал, есть ли у меня парень, пытался меня вытащить в кино. Это, конечно, звучит не как домогательство, но в совокупности все было именно так. Он про маму говорит гадости, что она некрасивая», — рассказала Алена в эфире программы «На самом деле», куда обратиться с проблемой решила сама Татьяна.

Плетнева добавила, что хотела создать семью с Александром и родить от него детей. Сам фитнес-тренер обвинения Алены отрицает: «Может быть, у нее какая-то зависть к матери, что у нее личная жизнь налаживается. Она вмешивается в наши отношения», — заявил Александр, а также отметил, что будущая падчерица постоянно ложилась к нему в постель, чтобы сделать компрометирующие снимки.

1 2 3 4 5 6 7 Актриса Татьяна Плетнева запомнилась по роли Золушки в клипе Александра Реввы

Полиграф в конце передачи разъяснил ситуацию: обвинения Алены в домогательствах беспочвенны, но и к Татьяне у любовника нет романтических чувств.