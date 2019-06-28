Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет

37-летняя Бритни Спирс решила вызвать у фанатов чувство ностальгии... и повторила образ из своего самого популярного клипа, снятого больше двух десятилетий назад.

На днях Бритни Спирс повторила образ из своего клипа 20-летней давности. Речь идет о видео на песню Baby One More Time, в котором певица сыграла роль школьницы. На новом снимке, опубликованном Бритни 28 июня, она снова примерила короткую юбку в складку и белую блузку.

Кадр из клипа на песню Baby One More Time

«Сегодня я отправилась на шоппинг, но ничего не нашла... Правда, купила хороший браслет!» — подписала фото звезда. Увы, ее ностальгический образ оценили далеко не все фолловеры. «Я чувствую, что мы приближаемся к очередному кризису с бритой головой. Кажется, ты все еще думаешь, что тебе 16 лет», «Я что, единственная, кто беспокоится о благополучии этой женщины? Кажется, она не в себе», «Я думаю, она потеряла свою индивидуальность и при этом пытается доказать всем, что она в порядке», — беспокоились подписчики.

1 2 3 ... 10 В последнее время фанаты обеспокоены состоянием Бритни Спирс

Многие вспомнили историю о том, как Бритни осудила папарацци за редактирование ее снимков. Напомнили об этом... следы ретуши, весьма заметные в кадре. Судя по всему, снимок был отредактирован с целью сделать фигуры певицы более стройной. Сама знаменитость на критику никак не отреагировала.