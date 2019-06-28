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Испанский футбольный клуб арендовал Ольгу Бузову на 48 часов

Жизнь Ольги Бузовой непредсказуема! В ближайшие выходные певица улетит в Испанию, но не для того, чтобы дать там концерт, а чтобы стать частью знаменитой футбольной команды. И это не шутка.

Популярность Ольги Бузовой — настоящий феномен российского шоу-бизнеса. Всего за пару лет музыкальной карьеры артистка обрела любовь миллионов фанатов, а на ее концерты билеты раскупают за несколько часов. Предприимчивая девушка успевает вести Инстаграм 24/7, записывает новые песни, гастролирует по миру, управляет несколькими бизнес-проектов, участвует в съемках рекламных кампаний и ведет «Дом-2». 

Думаете, на этом предел возможностей 33-летней звезды ограничивается? Как бы не так! На днях стало известно, что российскую звезду решил арендовать... испанский футбольный клуб.

Спонсор ФК «Барселона» компания Beko разместила в своем Инстаграме пост, в котором предложила артистке на 48 часов стать частью команды. Пользователи решили, что это какая-то шутка, однако Ольга Бузова любит рисковать — она с радостью приняла приглашение. 

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    В предстоящие выходные Ольга Бузова станет одним из угроков футбольного клуба «Барселона»
    Смотреть галерею

«Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку», — написала Ольга комментариях к посту Beko.

Вскоре организаторы сообщили, что в ближайшую субботу, 29 июня, Ольга Бузова станет игроком «Барселоны» и сможет примерить на себя роль профессионального футболиста. Однако насладиться мини-каникулами в Испании у звезды не получится: ей придется соблюдать «режим дня Месси и Пике» — вставать с восходом солнца, побывать на полноценной тренировке футболистов и соблюдать другие особенности жесткого графика спортсменов.

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28 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @buzova86/Instagram, Getty Images
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Ольга Бузова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Пусть Боньку с собой возьмет. У той больше опыта в таких поездках).

  • Это же получается у нее футбольная карьера сложилась круче, чем у бывшего мужа... Хм...

  • Хахаха, даже Бузова больше востребована в футболе чем бывший муж Бузовой.

  • АХАХХА не люблю Бузову, но тут ей зачет! уделала Тарасова аха

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