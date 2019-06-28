Дэвид Бекхэм, несмотря на неодобрение общественности, продолжает у всех на виду целовать свою 7-летнюю дочь в губы

Экс-футболист и мечта миллионов женщин Дэвид Бекхэм на днях приехал во французский город Гавр, чтобы посмотреть игру между женскими сборными Норвегии и Англии. Прилетел он не один, а с серьезной группой поддержки в лице своей обожаемой дочки.
44-летний Дэвид и 7-летняя Харпер болели за британскую команду, и очень эмоционально. Не стесняясь фото-камер, звездный папа поцеловал дочку… прямо в губы. Поклонники футболиста были возмущены: «Это ужасно, так нельзя себя вести», «Выглядит странно».
И это уже не первый раз, когда Дэвид так выражает свою любовь к дочери. Пару лет назад он выкладывал в Инстаграм видео, как целуется с Харпер. Тогда одним из первых возмутился журналист и телеведущий Пирс Морган. На шоу «Доброе утро, Британия» он высказал свою позицию: «Это очень мило, но… Зачем отец целует свою дочь в губы? Не понимаю этого, жуть. Ты публикуешь видео, чтобы это увидел весь мир, зачем? Странно, это просто странно».
Вместе с супругой Викторией Дэвид воспитывает четверых детей: 20-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео и 14-летнего Круза.