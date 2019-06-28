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Дэвид Бекхэм, несмотря на неодобрение общественности, продолжает у всех на виду целовать свою 7-летнюю дочь в губы

Дэвид Бекхэм не стесняется выражать свои чувства к детям. Например, он часто целует дочь Харпер в губы на людях. Это очень возмущает поклонников звезды, уверенных, что отец не может так себя вести по отношению уже не маленькой девочке.
Харпер и Дэвид Бекхэм
Харпер и Дэвид Бекхэм

Экс-футболист и мечта миллионов женщин Дэвид Бекхэм на днях приехал во французский город Гавр, чтобы посмотреть игру между женскими сборными Норвегии и Англии. Прилетел он не один, а с серьезной группой поддержки в лице своей обожаемой дочки. 

44-летний Дэвид и 7-летняя Харпер болели за британскую команду, и очень эмоционально. Не стесняясь фото-камер, звездный папа поцеловал дочку… прямо в губы. Поклонники футболиста были возмущены: «Это ужасно, так нельзя себя вести», «Выглядит странно».

Харпер и Дэвид Бекхэм

И это уже не первый раз, когда Дэвид так выражает свою любовь к дочери. Пару лет назад он выкладывал в Инстаграм видео, как целуется с Харпер. Тогда одним из первых возмутился журналист и телеведущий Пирс Морган. На шоу «Доброе утро, Британия» он высказал свою позицию: «Это очень мило, но… Зачем отец целует свою дочь в губы? Не понимаю этого, жуть. Ты публикуешь видео, чтобы это увидел весь мир, зачем? Странно, это просто странно».

Но заявления журналиста вообще никак не волнуют многодетного отца. В прямом эфире в Инстаграме Дэвид расставил все точки над i: «Я целую всех своих детей в губы. Ну, может быть, кроме Бруклина. Он уже взрослый и может подумать, что это немного странно».

Вместе с супругой Викторией Дэвид воспитывает четверых детей: 20-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео и 14-летнего Круза.

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28 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @davidbeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Круз Бекхэм

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Это странно.

  • Ничего странного))) мы тоже деток до определенного возраста в губы целовали, они сами тянуться своими бантиками и как не поцеловать таких пупсиков. Потом естественно перестали, как подросли.

  • Пффф, девочка даже не подросток. ВСех мужчин, у кого дочки, цмокаются в губы. Потому тчо дочек обожают = там принцессы папины и мамины. А с подростковым возрастом это йходит. Странно, это бухать при детях, матом разговаривать, по любовницам скакать и детей бросать, ну и другие маргинальные вещи )))

  • Что странного то, маленькую дочку мой муж в попку целовал, в макушку, в плечико,мыл ее и купал, потом подросла просто могли валяться и целовать и обнимать и на колени сажать это норма, меня например вообще до 1 класса спать папа укладывал, лежали и болтали, секретничали, с мамой так же, любящая семья и родители, долгожданые дети, не надо намеков и подоплек и интернетных разных историй про всяких там...намек понятен...не надо искать, того что нет, я в шоке от тех кто холоден с детьми и ласки и заботы не дают, а кто бьет и унижает вообще лишала бы прав, жила много лет в Швеции, там вообще подход другой к воспитанию, на ребенка не замахнуться даже нельзя и не отшлепать и голос только повысь, все ребенка отберут, а разводы? только с отцами оставляют. Сколько людей с пережитками прошлого и живущих по стапвм стереотипам, наверно они из неблагополучных семей вывод и не полных семей.

  • тю, мой муж иногда тоже чмокает дочку в губы. Это же просто нежность по отношению к ребенку, а не с какаим-то надуманым подтекстом

  • В этом нет ничегоооо страшного и странного! Мне 29, маме 48, папе 48 и до сих пор, когла я ухожу от них к себе домой я ЦЕЛУЮ В ГУБЫ ОБОИХ! потому что с детства такая традиция! Что тут такого!?

  • Гость

    В этом нет ничегоооо страшного и странного! Мне 29, маме 48, папе 48 и до сих пор, когла я ухожу от них к себе домой я ЦЕЛУЮ В ГУБЫ ОБОИХ! потому что с детства такая традиция! Что тут такого!?

    что такого? Хелокобактер пилори, например

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