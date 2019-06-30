Павел Воля поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения стихотворением собственного сочинения

Ляйсан Утяшевой исполнилось 34 года. Первым ее поздравил муж Павел Воля. Причем сделал это юморист весьма оригинально. Он посвятил супруге романтическое стихотворение, которое написал сам! Воля опубликовал его в Инстаграме, сопроводив черно-белым фото с любимой.
«Ты прилетела с далеких планет, вышла из глубины, сделана из заголовков газет, будущего и старины», — написал Павел в стихотворении. Затем он обратился к супруге в прозе: «С днем рождения! Будь счастлива. Я рядом для этого. Люблю!». Ляйсан незамедлительно отреагировала на трогательное поздравление, оставив в комментариях «сердечко».
Фолловеры присоединились к поздравлениям и заодно оценили поэтический талант Павла. «Чудесные стихи для прекрасной женщины! До слез проникновенно», «Павел Воля как отдельный вид искусства и пример для всех мужчин планеты», «Сумасшедшей красоты и глубины стихотворение», — восхищались подписчики.