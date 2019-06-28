Екатерина Климова и Гела Месхи официально разведены

Вопреки надеждам поклонников на воссоединение Екатерины Климовой и Гелы Месхи, пара официально расторгла отношения. Бракоразводные документы были подписаны 28 июня.

В пятницу утром Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Экс-супруги не присутствовали на заседании, продолжавшемся менее получаса. Представители суда дали комментарий порталу Woman`s Day.

«Суд удовлетворил иск Климовой к Месхи, их брак расторгнут. Решение вступит в законную силу, как и положено, через месяц. То есть до 29 июля они еще формально муж и жена и имеют право подать апелляцию, если вдруг передумают разводиться», — рассказал официальный представитель Хамовнического районного суда Ираклий Сохадзе.

1 2 3 ... 10 На протяжении нескольких недель поклонники Екатерины Климовой обсуждают ее расставание с Гелой Месхи

Стоит отметить, что Екатерина подала на развод не в самом районном суде. Заявление рассматривал мировой участок, а это означает, что экс-супругам не понадобилось решение относительно раздела имущество и опеки над их общей дочерью Изабеллой. Судя по всему, Климова и Месхи смогли договориться по этим вопросам и без судебного разбирательства.