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Екатерина Климова и Гела Месхи официально разведены

Вопреки надеждам поклонников на воссоединение Екатерины Климовой и Гелы Месхи, пара официально расторгла отношения. Бракоразводные документы были подписаны 28 июня.

В пятницу утром Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Экс-супруги не присутствовали на заседании, продолжавшемся менее получаса. Представители суда дали комментарий порталу Woman`s Day.

«Суд удовлетворил иск Климовой к Месхи, их брак расторгнут. Решение вступит в законную силу, как и положено, через месяц. То есть до 29 июля они еще формально муж и жена и имеют право подать апелляцию, если вдруг передумают разводиться», — рассказал официальный представитель Хамовнического районного суда Ираклий Сохадзе.

  • Екатерина Климова, Гела Месхи
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    На протяжении нескольких недель поклонники Екатерины Климовой обсуждают ее расставание с Гелой Месхи
    Смотреть галерею

Стоит отметить, что Екатерина подала на развод не в самом районном суде. Заявление рассматривал мировой участок, а это означает, что экс-супругам не понадобилось решение относительно раздела имущество и опеки над их общей дочерью Изабеллой. Судя по всему, Климова и Месхи смогли договориться по этим вопросам и без судебного разбирательства.

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28 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Екатерина Климова, Гела Месхи

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Интересно, почему по какой причине они всё таки развелись??? Кто знает, напишите

  • Развод? Ну конечно развод. Развод, никаких больше трезвых суббот!

  • Развод- никаких больше трезвых суббот!

  • Гость

    Интересно, почему по какой причине они всё таки развелись??? Кто знает, напишите

    мне кажется из за работы.Сам Гела говорил, что у него съемки у жены и гастроли съемки и они практически друг друга не видят. Рада, что смогли по человечески развестись без скандалов, не чего не делить. С третьим мужем разводиться и с третьим в дружеских отношениях остается это надо уметь

  • Хорошенькая она.Наверное новый ухажер появился - ждем новостей.

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