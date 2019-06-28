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Клара Новикова откровенно рассказала об онкологическом заболевании

72-летняя Клара Новикова прокомментировала заявление некоторых СМИ о том, что она борется с раком. Юмористка была до глубины души оскорблена этими новостями.
Клара Новикова
Клара Новикова

В последнее время любимица миллионов Клара Новикова очень редко появляется на мероприятиях. На днях звезда посетила торжественное открытие 5-го Московского еврейского кинофестиваля, а до этого Клара Борисовна была замечена в свете лишь год назад, когда пришла на дебютный показ детской линии Галины Юдашкиной.

Новикову давно не видели, так что неудивительно, что в Сети появились слухи о ее плохом самочувствии. А некоторые СМИ даже написали, что Новикова борется с раком. Звезда, услышав эти новости, была невероятно оскорблена: «Подобные публикации просто возмутительны. Что за привычка хоронить живых людей? То Дроботенко похоронили, теперь принялись за меня!» – заявила артистка изданию Teleprogramma.pro.

Клара Новикова

Клара Новикова даже отметила, что хотела найти автора этой скандальной новости, но не смогла. «Автор не поставил свою фамилию под публикацией, поэтому поговорить с ним оказалось невозможно. Я выяснила, что эта молодая девушка. Хотела позвонить ей и сказать ''Что же ты делаешь, милочка?''. Почему эта девушка не позвонила и не спросила — больна я или нет?» — возмутилась юмористка, а также поспешила заверить поклонников: ее жизни и здоровью ничего не угрожает.


Новикова уточнила, что хоть и не посещает светские мероприятия, ведет довольно активную жизнь: ходит на дни рождения к друзьям, играет в Театре на Малой Бронной и даже готовится к большому гастрольному туру. 

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28 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Клара Новикова

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  • Здоровья и счастья замечательной артистке. Прекрасно выглядит для своего возраста

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