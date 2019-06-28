Божена Рынска написала заявления в полицию на родственников покойного мужа

Божена Рынска продолжает бороться за наследство своего покойного супруга Игоря Малашенко. Журналистка пошла на крайние меры и написала два заявления в полицию — на бывшую жену Игоря Елену и их дочь Лизу.

Божена Рынска и Игорь Малашенко

В феврале 2019 года политолог и один из основателей телекомпании НТВ покончил с собой в Испании. Его супруги, журналистки Божены Рынски, в этот момент не было рядом. Вскоре после случившегося она рассказала, что Малашенко улетел в Испанию, пока она спала. А за несколько недель до трагедии Игорь Евгеньевич ввязался в спор со своей бывшей супругой: та требовала немаленькие суммы денег на содержание их общих детей. Из-за этого, по словам Божены, Малашенко впал в глубокую депрессию.

В интервью Ксении Собчак Божена с тяжелым вздохом отметила, что по закону все наследство покойного супруга достается его бывшей жене, ей же остаются две московские квартиры: «Чтобы выжить, хорошо бы сдавать одну из них, а жить в другой», — отметила журналистка.

Божена Рынска

А на днях она объявила, что написала два заявления в полицию: одно на бывшую жену своего супруга (о заведомом оговоре), второе – на его дочь Лизу (за самоуправство). Божена сообщила на Фейсбуке, что Елизавета «быстро и незаконно сменила замок в Чигасово сразу после смерти отца», несмотря на то, что они имеют равные права на пользование домом до вступления в наследство. Вдова также отметила, что считает этот поступок официальным объявлением войны.

С Еленой все еще интереснее. Божена утверждает, что изначально бывшая жена Малашенко написала заявление на саму Рынску — о краже последней ковра. Божена написала ответное заявление о лже-доносе: «В Чигасово хороший участковый, и он провел свое расследование. Которое выявило, что я не приезжала туда после смерти Игоря».

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В конце своего поста Божена обратилась к Лизе и отметила, что девушка была очень похожа на отца, но стала копией матери. «Ты стала не человеком, а крокодилом. Жаль, очень жаль».