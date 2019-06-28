Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

Экс-солистка «Блестящих» не стесняется своих выдающихся форм. 39-летняя звезда выкладывает откровенные фото в Инстаграм на радость подписчикам.

Анна Семенович

Кумир миллионов российских мужчин — певица Анна Семенович — снова дразнит подписчиков в Инстаграме. Бывшая солистка «Блестящих» улетела в отпуск в Италию. «У меня отдых с чистой совестью. Я из тех людей, которые не могут расслабиться, если что-то не доделали», — написала на днях артистка.

Ну а потом выложила фото со своей самой узнаваемой частью тела —выдающейся грудью. На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру. «Теперь мужская часть Инстаграма не будет спать ночью», «Тонуть будешь, зови меня — спасу», «От ваших фото подписчиков постарше может инфаркт долбануть», — пишут восхищенные подписчики.

Но есть и те, кому не по душе фигура секс-бомбы: «Ужас», «Все-таки все хорошо в меру», «А когда родишь, что с грудью будет?»

Семенович часто обвиняют в том, что своими формами она обязана не природе, а пластическому хирургу. Но Анна отрицает все слухи: «Споры об этой груди меня просто достали. На концерте в зале мужчины начинают обсуждать — силикон это или нет? И когда подходят близко, впяливаются мне в грудь и видят, что она своя, говорят: ''Ну нет, все равно что-то не то. Смотри, какая у нее талия и какая большая грудь''», — рассказывала звезда в программе «Истории в деталях».

1 2 3 4 5 6 7 Анна Семенович часто делится с поклонниками откровенными фотографиями

Бюст Семенович нередко причиняет звезде неудобства. Например, на съемках клипа «Пальмы парами» купальник Анны лопнул на глазах у всей съемочной группы. Да и подобрать бюстгальтер для певицы бывает очень сложно.