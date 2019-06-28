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Эксперт поведал, как королева Елизавета II относится к разладу между принцами Гарри и Уильямом

Вот уже не первый месяц британские таблоиды сыпят инсайдерскими откровениями о конфликте между братьями-принцами Гарри и Уильямом. Как оказалось, от напряжения в их отношениях страдают не только они.

О том, как складываются отношения между членами британской королевской семьи мы можем судить лишь по инсайдерским показаниям, которых в последнее время стало немало. Впрочем, нередко их подтверждают косвенные доказательства — именно это сейчас происходит с предполагаемым конфликтом межу принцами Гарри и Ульямом.

О разладе между братьями впервые заговорили после свадьбы младшего сына принцессы Дианы и Меган Маркл. Изначально сообщалось, что именно бывшая актриса является своеобразным яблоком раздора — мол, Уильям уговаривал Гарри не спешить с бракосочетанием, но тот воспринимал увещевания в штыки.

Впрочем, недавно СМИ сообщили, что конфликт начался задолго до этого. Узнать правду мы вряд ли сможем, но тревожные звоночки звенят день ото дня. Сначала Гарри и Меган переехали из Кенсингтонского дворца, затем организовали собственный офис, независимый от Уильяма и Кейт. Нередко сообщается, что братья почти не общаются на мероприятиях, а если и делают это, то сухо и отстранено

На днях эксперт по королевской семье Ингрид Сьюард дала интервью изданию The Sun, в котором высказала свое мнение о том, как к конфликту между родственниками относится Елизавета II. «Она опечалена, но старается не обращать внимание. Королева никогда не будет вмешиваться в жизнь своих внуков», — сообщила Сьюард.

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28 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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