65-летняя Любовь Успенская заявила, что хочет снова стать мамой

Кто-кто, а Любовь Успенская смиряться с ходом времени точно не собирается! Недавно певица, разменявшая седьмой десяток, призналась, что хотела бы еще раз испытать счастье материнства.

Любовь Успенская

65-летняя Любовь Успенская не скрывает, что боится стареть, потому что не хочет отказываться от активной творческой деятельности.

«Еще молодой девочкой я дала себе слово, что никогда не возьму в руки пенсионную книжку. Пенсия для меня — это страшно. Я хочу продолжать петь и умирать на сцене, даже если выступать придется в инвалидном кресле», — сказала в нашем недавнем интервью звезда.

Не все поклонники понимают желание Любови оставаться вечно молодой. Некоторые считают, что ей уже пора смириться со своим возрастом, прекратить носить мини и ждать рождения внуков.

28 июня Успенская решила ответить на критику хейтеров. Знаменитость заявила, что о внуках она пока точно не задумывается.

«Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать!» — написала в своем микроблоге Любовь.

Свое желание артистка объяснила тем, что сегодня многие звезды отечественного шоу-бизнеса становятся родителями в довольно зрелом возрасте. «Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?» — резюмировала звезда.

После такого заявления Любови мнения ее фолловеров разделились. Одни считают, что она станет прекрасной и мудрой мамой, другие же уверены, что всему свое время, и быть бабушкой — ничуть не хуже, чем мамой.

