65-летняя Любовь Успенская заявила, что хочет снова стать мамой

65-летняя Любовь Успенская не скрывает, что боится стареть, потому что не хочет отказываться от активной творческой деятельности.
Не все поклонники понимают желание Любови оставаться вечно молодой. Некоторые считают, что ей уже пора смириться со своим возрастом, прекратить носить мини и ждать рождения внуков.
28 июня Успенская решила ответить на критику хейтеров. Знаменитость заявила, что о внуках она пока точно не задумывается.
Свое желание артистка объяснила тем, что сегодня многие звезды отечественного шоу-бизнеса становятся родителями в довольно зрелом возрасте. «Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?» — резюмировала звезда.
После такого заявления Любови мнения ее фолловеров разделились. Одни считают, что она станет прекрасной и мудрой мамой, другие же уверены, что всему свое время, и быть бабушкой — ничуть не хуже, чем мамой.