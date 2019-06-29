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65-летняя Любовь Успенская заявила, что хочет снова стать мамой

Кто-кто, а Любовь Успенская смиряться с ходом времени точно не собирается! Недавно певица, разменявшая седьмой десяток, призналась, что хотела бы еще раз испытать счастье материнства. 
Любовь Успенская
Любовь Успенская

65-летняя Любовь Успенская не скрывает, что боится стареть, потому что не хочет отказываться от активной творческой деятельности.

«Еще молодой девочкой я дала себе слово, что никогда не возьму в руки пенсионную книжку. Пенсия для меня — это страшно. Я хочу продолжать петь и умирать на сцене, даже если выступать придется в инвалидном кресле», — сказала в нашем недавнем интервью звезда. 

Не все поклонники понимают желание Любови оставаться вечно молодой. Некоторые считают, что ей уже пора смириться со своим возрастом, прекратить носить мини и ждать рождения внуков. 

Любовь Успенская
 

28 июня Успенская решила ответить на критику хейтеров. Знаменитость заявила, что о внуках она пока точно не задумывается. 

«Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать!» — написала в своем микроблоге Любовь.

Свое желание артистка объяснила тем, что сегодня многие звезды отечественного шоу-бизнеса становятся родителями в довольно зрелом возрасте. «Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?» — резюмировала звезда. 

После такого заявления Любови мнения ее фолловеров разделились. Одни считают, что она станет прекрасной и мудрой мамой, другие же уверены, что всему свое время, и быть бабушкой — ничуть не хуже, чем мамой. 

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29 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото uspenskayalubov_official/Instagram
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Любовь Успенская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну всё. Старушка,слетела с катушек.

  • Еще одна решила попиариться на детях и воображаемой молодости? Ну почему к некоторым старость приходит без мудрости?((

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