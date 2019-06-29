В начале июня миру был представлен байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен». Прежде чем начать показывать фильм зрителям, российские кинопрокатчики решили вырезать из него слишком откровенные сцены с участием главных персонажей, чтобы тем самым не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма на территории нашей страны.
На фоне обсуждений ленты Владимир Путин заявил в интервью газете Financial Times, что в России живут люди с различными точками зрения по вопросам либерализма.
Несмотря на то, что глава страны отметил совершенно нейтральное отношение россиян к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, его слова получили продолжение. Элтон Джон сообщил журналистам, что не согласен с позицией Владимира Путина и на самом деле в России не рады представителям ЛГБТ-сообщества.
«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень его уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — сказал Владимир Владимирович журналистам.
«У нас есть закон, за который нас все ''шпыняют'', — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — резюмировал президент.
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