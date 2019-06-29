Не так давно во всемирный прокат вышел фильм «Рокетмен», посвященный жизни и творчеству Элтона Джона. На фоне начала показа ленты в России певец раскритиковал взгляды россиян в отношении к ЛГБТ-сообществу. На днях президент РФ прокомментировал слова знаменитости.

Кадр из фильма «Рокетмен» (2019)

В начале июня миру был представлен байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен». Прежде чем начать показывать фильм зрителям, российские кинопрокатчики решили вырезать из него слишком откровенные сцены с участием главных персонажей, чтобы тем самым не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма на территории нашей страны.

Элтон Джон очень болезненно отнесся к этой новости — он хотел, чтобы его жизнь в ленте была отражена максимально приближенно к действительности.

На фоне обсуждений ленты Владимир Путин заявил в интервью газете Financial Times, что в России живут люди с различными точками зрения по вопросам либерализма.

Владимир Путин

Несмотря на то, что глава страны отметил совершенно нейтральное отношение россиян к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, его слова получили продолжение. Элтон Джон сообщил журналистам, что не согласен с позицией Владимира Путина и на самом деле в России не рады представителям ЛГБТ-сообщества.



На днях, во время одной из пресс-конференций на саммите G20 в Японии, президент ответил на критику британского артиста.



«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень его уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — сказал Владимир Владимирович журналистам.

1 2 3 ... 8 Владимир Путин ответил на слова Элтона Джона

«У нас есть закон, за который нас все ''шпыняют'', — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — резюмировал президент.