Жена правителя Дубая сбежала из страны вместе с детьми и крупной суммой денег

Тревожные новости стали известны СМИ сегодня утром. Как оказалось, уже некоторое время 45-летняя принцесса Хайя Иорданская скрывается вместе с детьми от своего мужа — правителя эмирата Дубая шейха Мохаммеда.
Как стало известно британскому изданию The Sun, принцесса покинула ОАЭ вместе с 11-летней дочерью Аль Джалилей и 7-летним сыном Зайедом.
Сейчас женщина вместе с детьми скрывается на территории Германии. По информации издания, Хайя попросила у властей страны политического убежища, а сразу после этого подала на развод.
Поговаривают, что шейх Мохаммед уже обращался к Берлину с требованием выдать ему жену и детей, но чиновники отказали ему в этом прошении.
На данный момент неизвестно, что послужило причиной экстренного выезда принцессы Хайи из страны. Если верить журналистам The Sun, ее побег в Европу стал причиной дипломатического кризиса между Германией и ОАЭ.