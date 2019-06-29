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Жена правителя Дубая сбежала из страны вместе с детьми и крупной суммой денег

29 июня журналистам стало известно, что супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и шейха Дубая Мохаммеда попросила убежища у властей Германии. Женщина хочет развестись со своим мужем и остаться в Европе. 
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя

Тревожные новости стали известны СМИ сегодня утром. Как оказалось, уже некоторое время 45-летняя принцесса Хайя Иорданская скрывается вместе с детьми от своего мужа — правителя эмирата Дубая шейха Мохаммеда. 

СМИ давно заподозрили что-то неладное — дело в том, что женщина не появлялась на публике с февраля этого года. 

Как стало известно британскому изданию The Sun, принцесса покинула ОАЭ вместе с 11-летней дочерью Аль Джалилей и 7-летним сыном Зайедом. 

 
 

Сейчас женщина вместе с детьми скрывается на территории Германии. По информации издания, Хайя попросила у властей страны политического убежища, а сразу после этого подала на развод. 

Вероятно, супруга шейха была тщательно готова к побегу — СМИ сообщают, что она успела вывезти вместе с собой 39 миллионов долларов. 

Поговаривают, что шейх Мохаммед уже обращался к Берлину с требованием выдать ему жену и детей, но чиновники отказали ему в этом прошении. 

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    Недавно журналистам стало известно, что супруга правителя Дубая сбежала из ОАЭ
    Смотреть галерею

На данный момент неизвестно, что послужило причиной экстренного выезда принцессы Хайи из страны. Если верить журналистам The Sun, ее побег в Европу стал причиной дипломатического кризиса между Германией и ОАЭ. 

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29 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • А какова судьба супруги правителя Марокко? Нашлась, жива? В последний раз Лаллу Сальму видели на публике в 2017 годуИсточник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/227743/© Woman.ru

  • Удачи, принцесса! Нечего нормальной женщине делать в этой мракобесной стране.

  • Глядя на его фото вспоминается персонаж из фильма Р. Родригеса Город грехов. А причины все написаны не его лице.

  • Глядя на его фото вспоминается персонаж из фильма Р. Родригеса Город грехов. А причины все написаны не его лице.

  • Это в очередной раз доказывает, что нормальной бабе нечего делать в этих застрявших в средневековье странах.

  • Удачи! Пусть все пойдет, как она задумала. И, главное, чтобы ее и детей не выдали.

  • Хорошая новость! Молодец, женщина! :)

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