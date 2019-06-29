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Елена Темникова ответила на выпад Ольги Серябкиной и предложила им вместе пройти детектор лжи

Нешуточные страсти разгорелись между экс-участницами группы Serebro! После слов Ольги Серябкиной об однополом романе Елена Темникова заявила, что больше не хочет фигурировать в этой «плохо срежиссированной выдумке» и предложила бывшей коллеге выяснить, кто из них прав, с помощью современных технологий. 
Елена Темникова
Елена Темникова

В минувший четверг на YouTube-канале «А поговорить?» вышло новое интервью Ирины Шихман с Еленой Темниковой. 

Певица разоткровенничалась с журналисткой и рассказала о том, что ее бывшая коллега по группе Serebro Ольга Серябкина состояла в отношениях с их продюсером Максимом Фадеевым. 

Ответная реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день Ольга объяснила, что ее отношения с Максом — выдумка. Вместо этого певица призналась, что несколько лет назад состояла в отношениях с самой Темниковой, которая теперь якобы ей мстит и распространяет злые слухи. 

Елена Темникова, Ольга Серябкина
Елена Темникова и Ольга Серябкина

Многие пользователи Сети с трудом верят словам Серябкиной. К тому же, участница первого состава герлзбенда Марина Лизоркина усомнилась в заявлении бывшей коллеги, ведь во время совместной жизни с Ольгой и Еленой она не замечала «искр» между ними.

В скором времени решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и сама виновница конфликта Елена Темникова.

«Я смотрю, мое интервью породило занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь», — написала в своем микроблоге исполнительница. 

  • Елена Темникова
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    Елена Темникова отреагировала на скандальное признание Ольги Серябкиной
    Смотреть галерею

Теперь звезда предлагает Ольге Серябкиной и Максиму Фадееву вместе пройти детектор лжи и выяснить, чья версия событий более реальна. Чтобы испытание на честность было максимально правдивым, Темникова выдвинула особые условия для его проведения — ей бы хотелось, чтобы тест прошел в прямом эфире на YouTube-канале Насти Ивлеевой. «Ее репутация не вызывает сомнений», — объяснила свое решение знаменитость.

На данный момент Серябкина и Фадеев не успели отреагировать на заявление певицы. Похоже, нам всем следует устроиться поудобнее и ждать новых действий от этого звездного трио!

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29 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @lenatemnikovaofficial, @serebro_official, @seryabkina.m/Instagram
Теги

Ольга Серябкина, Елена Темникова, Марина Лизоркина, Группа Serebro

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ленка, успокойся вы вместе с бывшей подружкой неинтересны. Поэтому всем по фиг кто там вас пользовал. Кстати, а что Фадеев ничего не высказал? Тоже бы рассказал откровения

  • Фадеев и Серябкина не обязаны отчитываться перед Темниковой и уж тем более перед посторонними с кем они спят. У Темниковой крыша поехала. Ее третьей в постель ни к кому не звали, пусть следит за речью.

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