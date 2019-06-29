Елена Темникова ответила на выпад Ольги Серябкиной и предложила им вместе пройти детектор лжи

Нешуточные страсти разгорелись между экс-участницами группы Serebro! После слов Ольги Серябкиной об однополом романе Елена Темникова заявила, что больше не хочет фигурировать в этой «плохо срежиссированной выдумке» и предложила бывшей коллеге выяснить, кто из них прав, с помощью современных технологий.

Елена Темникова

В минувший четверг на YouTube-канале «А поговорить?» вышло новое интервью Ирины Шихман с Еленой Темниковой.

Певица разоткровенничалась с журналисткой и рассказала о том, что ее бывшая коллега по группе Serebro Ольга Серябкина состояла в отношениях с их продюсером Максимом Фадеевым.

Ответная реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день Ольга объяснила, что ее отношения с Максом — выдумка. Вместо этого певица призналась, что несколько лет назад состояла в отношениях с самой Темниковой, которая теперь якобы ей мстит и распространяет злые слухи.

Елена Темникова и Ольга Серябкина

Многие пользователи Сети с трудом верят словам Серябкиной. К тому же, участница первого состава герлзбенда Марина Лизоркина усомнилась в заявлении бывшей коллеги, ведь во время совместной жизни с Ольгой и Еленой она не замечала «искр» между ними.

В скором времени решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и сама виновница конфликта Елена Темникова.

«Я смотрю, мое интервью породило занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь», — написала в своем микроблоге исполнительница.



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Теперь звезда предлагает Ольге Серябкиной и Максиму Фадееву вместе пройти детектор лжи и выяснить, чья версия событий более реальна. Чтобы испытание на честность было максимально правдивым, Темникова выдвинула особые условия для его проведения — ей бы хотелось, чтобы тест прошел в прямом эфире на YouTube-канале Насти Ивлеевой. «Ее репутация не вызывает сомнений», — объяснила свое решение знаменитость.



На данный момент Серябкина и Фадеев не успели отреагировать на заявление певицы. Похоже, нам всем следует устроиться поудобнее и ждать новых действий от этого звездного трио!