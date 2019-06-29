Елена Темникова ответила на выпад Ольги Серябкиной и предложила им вместе пройти детектор лжи

В минувший четверг на YouTube-канале «А поговорить?» вышло новое интервью Ирины Шихман с Еленой Темниковой.
Ответная реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день Ольга объяснила, что ее отношения с Максом — выдумка. Вместо этого певица призналась, что несколько лет назад состояла в отношениях с самой Темниковой, которая теперь якобы ей мстит и распространяет злые слухи.
Многие пользователи Сети с трудом верят словам Серябкиной. К тому же, участница первого состава герлзбенда Марина Лизоркина усомнилась в заявлении бывшей коллеги, ведь во время совместной жизни с Ольгой и Еленой она не замечала «искр» между ними.
«Я смотрю, мое интервью породило занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь», — написала в своем микроблоге исполнительница.
Теперь звезда предлагает Ольге Серябкиной и Максиму Фадееву вместе пройти детектор лжи и выяснить, чья версия событий более реальна. Чтобы испытание на честность было максимально правдивым, Темникова выдвинула особые условия для его проведения — ей бы хотелось, чтобы тест прошел в прямом эфире на YouTube-канале Насти Ивлеевой. «Ее репутация не вызывает сомнений», — объяснила свое решение знаменитость.
На данный момент Серябкина и Фадеев не успели отреагировать на заявление певицы. Похоже, нам всем следует устроиться поудобнее и ждать новых действий от этого звездного трио!