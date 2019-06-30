Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Впрочем, на стадион принц приехал не один, а вместе с Меган Маркл — а ведь западные СМИ сообщали, что раньше осени мы ее точно не увидим!
В этот раз герцогиня Сассекская снова нарушила королевский протокол и вышла в свет в платье черного цвета.
До начала матча знаменитые супруги пообщались с игроками и получили в подарок от каждой команды футболку с их символикой для малыша Арчи.
Кроме того, в начале матча Гарри и Меган вышли на поле, чтобы вместе со спортсменами исполнить гимн «Игр непокоренных». Тысячи зрителей были приятно удивлены таким сюрпризом и ликовали вслед герцогам Сассекским.