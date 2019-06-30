Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

Поговаривают, что до конца лета Меган Маркл будет находиться в декретном отпуске, а оттого почти не появляться на публике. Впрочем, герцогиня не из тех, кто любит долго сидеть дома — на днях она неожиданно стала гостьей спортивного матча.

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Принц Гарри постоянно поддерживает это движение, поэтому ожидалось, что он посетит мероприятие.

Впрочем, на стадион принц приехал не один, а вместе с Меган Маркл — а ведь западные СМИ сообщали, что раньше осени мы ее точно не увидим!

В этот раз герцогиня Сассекская снова нарушила королевский протокол и вышла в свет в платье черного цвета.

Впрочем, стоит заметить, что в облегающем наряде недавно ставшая мамой Меган смотрелась весьма эффектно — вероятно, ей уже удалось прийти в форму после родов.

До начала матча знаменитые супруги пообщались с игроками и получили в подарок от каждой команды футболку с их символикой для малыша Арчи.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл составила компанию принцу Гарри на бейсбольном матче

Кроме того, в начале матча Гарри и Меган вышли на поле, чтобы вместе со спортсменами исполнить гимн «Игр непокоренных». Тысячи зрителей были приятно удивлены таким сюрпризом и ликовали вслед герцогам Сассекским.