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Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

Поговаривают, что до конца лета Меган Маркл будет находиться в декретном отпуске, а оттого почти не появляться на публике. Впрочем, герцогиня не из тех, кто любит долго сидеть дома — на днях она неожиданно стала гостьей спортивного матча. 

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями. 

Принц Гарри постоянно поддерживает это движение, поэтому ожидалось, что он посетит мероприятие.

Впрочем, на стадион принц приехал не один, а вместе с Меган Маркл — а ведь западные СМИ сообщали, что раньше осени мы ее точно не увидим!

В этот раз герцогиня Сассекская снова нарушила королевский протокол и вышла в свет в платье черного цвета.

Впрочем, стоит заметить, что в облегающем наряде недавно ставшая мамой Меган смотрелась весьма эффектно — вероятно, ей уже удалось прийти в форму после родов. 

До начала матча знаменитые супруги пообщались с игроками и получили в подарок от каждой команды футболку с их символикой для малыша Арчи. 

Кроме того, в начале матча Гарри и Меган вышли на поле, чтобы вместе со спортсменами исполнить гимн «Игр непокоренных». Тысячи зрителей были приятно удивлены таким сюрпризом и ликовали вслед герцогам Сассекским. 

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30 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sussexroyal, @weareinvictusgames/Instagram, Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем все время пишут, что она нарушает протокол? Они все нарушают протокол. Многие дамы королевской семьи были в черных нарядах, включая Диану и Кейт, принц Чарлз обожает устрицы и даже есть фото, где он их ест.

  • Выглядит хорошо, спокойной и умиротворённой. И с Гарри они выглядят счастливыми.

  • Хорошо выглядит: свеженькая, отдохнувшая, наверняка няни пошли в ход. Платье клёвое👍

  • Да плевать Мег хотела на протокол! Черный - единственный цвет, который ее не полнит, и она теперь еще долго от него не откажется.

  • Хорошо выглядит

  • Бейсбол - любимая игра британцев ... Американцы всё больше по регби ударяют ...

  • Отлично выглядит. А некоторые тут утверждали что первый не ее а вот теперь она на самом деле беременна и родит осенью

  • Пришедшая в форму? Вы серьёзно?? Она, конечно, очень неплохо выгляди для матери двухмесячного ребёнка, но до прежней формы ей ещё далеко. Поэтому и надела такой странный чёрный наряд, чтобы максимально задрапироваться. А вообще после фото со спины мысль появилась - вот фигура типичной афроамериканки в возрасте - коренастая и квадратная

  • Расплылась, вот и приходится нарушать протокол. Я думаю, она сейчас усиленно будет в форму приходить. А то, что на матч пришла, она же любит муженька контролировать.

  • Гость

    Хорошо выглядит: свеженькая, отдохнувшая, наверняка няни пошли в ход.

    Ха, от нее уже третья няня сбежала!

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