Ольга Арнтгольц опубликовала фото подросшего сына

В отличие от Татьяны Арнтгольц, ее сестра-близнец Ольга предпочитает вести довольно непубличный образ жизни и рассказывать прессе только о новых съемках в кино.
Вот уже три года Ольга замужем за режиссером Дмитрием Петруней. Пара растит 2-летнего сына Акима, лицо которого поклонникам еще ни разу не удалось разглядеть.
На днях Ольга наконец выставила в соцсети новый снимок своей семьи. На фотографии ее муж и сын гуляют по центру Москвы.
И хотя на кадре родственники знаменитости повернуты спиной к камере, неизбалованная аудитория актрисы была рада видеть и такое фото. За прошедшие дни публикация собрала сотни лайков и комментариев.
Напомним, у Ольги есть 5-летняя дочь Анна от первого брака с шоуменом Вахтангом Беридзе. На данный момент лицо девочки, как и ее младшего брата Акима, общественность тоже никогда не видела.