Ольга Арнтгольц опубликовала фото подросшего сына

Ольга Арнтгольц крайне редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Впрочем, на днях впервые за долгое время актриса показала фолловерам новое фото с сыном и мужем.

Ольга и Татьяна Арнтгольц

В отличие от Татьяны Арнтгольц, ее сестра-близнец Ольга предпочитает вести довольно непубличный образ жизни и рассказывать прессе только о новых съемках в кино.

Актриса завела страницу в Инстаграме еще семь лет назад, но за это время поделилась с фолловерами... всего 13 фотографиями!

Вот уже три года Ольга замужем за режиссером Дмитрием Петруней. Пара растит 2-летнего сына Акима, лицо которого поклонникам еще ни разу не удалось разглядеть.

Одно из редких фото в микроблоге актрисы

На днях Ольга наконец выставила в соцсети новый снимок своей семьи. На фотографии ее муж и сын гуляют по центру Москвы.

«Мои», — весьма лаконично подписала снимок актриса, сопроводив его сердечком.

И хотя на кадре родственники знаменитости повернуты спиной к камере, неизбалованная аудитория актрисы была рада видеть и такое фото. За прошедшие дни публикация собрала сотни лайков и комментариев.

1 2 3 ... 8 Ольга Арнтгольц показала снимок с маленьким сыном и мужем

Напомним, у Ольги есть 5-летняя дочь Анна от первого брака с шоуменом Вахтангом Беридзе. На данный момент лицо девочки, как и ее младшего брата Акима, общественность тоже никогда не видела.