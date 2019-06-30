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Ольга Арнтгольц опубликовала фото подросшего сына

Ольга Арнтгольц крайне редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Впрочем, на днях впервые за долгое время актриса показала фолловерам новое фото с сыном и мужем. 
Ольга Арнтгольц, Татьяна Арнтгольц
Ольга и Татьяна Арнтгольц

В отличие от Татьяны Арнтгольц, ее сестра-близнец Ольга предпочитает вести довольно непубличный образ жизни и рассказывать прессе только о новых съемках в кино. 

Актриса завела страницу в Инстаграме еще семь лет назад, но за это время поделилась с фолловерами... всего 13 фотографиями!

Вот уже три года Ольга замужем за режиссером Дмитрием Петруней. Пара растит 2-летнего сына Акима, лицо которого поклонникам еще ни разу не удалось разглядеть.

Ольга Арнтгольц
Одно из редких фото в микроблоге актрисы

На днях Ольга наконец выставила в соцсети новый снимок своей семьи. На фотографии ее муж и сын гуляют по центру Москвы.

«Мои», — весьма лаконично подписала снимок актриса, сопроводив его сердечком. 

И хотя на кадре родственники знаменитости повернуты спиной к камере, неизбалованная аудитория актрисы была рада видеть и такое фото. За прошедшие дни публикация собрала сотни лайков и комментариев.

Напомним, у Ольги есть 5-летняя дочь Анна от первого брака с шоуменом Вахтангом Беридзе. На данный момент лицо девочки, как и ее младшего брата Акима, общественность тоже никогда не видела. 

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30 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото @arntgolts_tatyana_fangroup, @oarntgolts, @tarntgoltsofficial/Instagram
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Ольга Арнтгольц

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