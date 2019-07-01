Шарлотта Казираги обвенчалась с Димитрием Рассамом

В последний день июня, спустя ровно месяц со дня свадьбы, Шарлотта Казираги и ее супруг Димитрий Рассам снова устроили свадебное торжество. Теперь влюбленные скрепили свои узы перед богом.

Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам

1 июня некоронованная принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама.

До свадьбы пара встречалась около двух лет. Шарлотта и Димитрий воспитывают маленького сына Бальтазара.

Недавнее свадебное торжество запомнилось общественности своей нетривиальностью — пока невеста подпевала выступающим на празднике рэперам, друзья скинули жениха прямо в костюме в бассейн!

А 30 июня молодожены устроили, как выразилась в своем микроблоге Казираги, religious wedding (религиозную свадьбу).

Пара еще раз поклялась друг другу в вечной любви во время церемонии венчания.

Неизвестно, как отпраздновали это знаменательное событие супруги. На данный момент в Сети есть только два снимка, сделанных после венчания — неужели папарацци не смогли запечатлеть знаменитостей в этот важный день?

Стоит отметить, что для церемонии Шарлотта выбрала платье, сильно напоминающее подвенечный наряд ее матери, принцессы Каролины. А вот с букетом невеста поступила весьма оригинально. Вместо роскошной цветочной композиции королевская особа взяла в руки небольшую связку из колосков пшеницы и веточек лаванды.