Теннисистка Виктория Азаренко рассказала о дискриминации беременных в спорте

Конкуренция, отсутствие материальной поддержки и давление со стороны спонсоров чемпионата — об этом и многом другом поведала известная теннисистка в интервью The Telegraph.

29-летняя Виктория Азаренко — настоящая звезда тенниса. Белорусская спортсменка уже успела заслужить почетные награды и показать мастерство высокого уровня на соревнованиях. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийская чемпионка 2012-го года в миксте, бронзовый призер Олимпийских игр в одиночном разряде, победительница 26 турниров WTA... Кажется, на корте Виктории нет равных.

Несмотря на блестящую карьеру и плотный график, спортсменке удалось родить ребенка. В 2016 году у знаменитой теннисистки появился сын от бойфренда, с которым, к сожалению, звезда впоследствии рассталась. Экс-возлюбленный пытался отнять у Виктории ребенка, и судебные тяжбы затянулись на несколько лет.



Все это время спортсменка посвящала борьбе за сына: она практически не выходила на корт и не могла нормально тренироваться. Теперь Азаренко вновь набирает обороты: в начале апреля этого года Виктория впервые после рождения ребенка вышла в финал турнира WTA. Кроме того, она вышла в четвертьфинал первенства «Премьера» и гарантировала себе возвращение в топ-50.

На днях теннисистка дала эксклюзивное интервью The Telegraph, в котором рассказала о трудностях, с которым сталкиваются беременные спортсменки. Она поведала, что теннисисток, которые готовятся к рождению ребенка, «бросают» многие спонсоры, финансирующие турниры и чемпионаты по всему миру. Таким образом, в период декрета многие спортсменки остаются без какой-либо материальной поддержки со стороны спонсоров.



«Женщины должны продолжать борьбу. Мы обязаны сражаться за равенство каждый день, и я надеюсь, что в ближайшем будущем в этом уже не будет необходимости, что все будет в порядке», — заявила звезда.



Азаренко призналась, что многие теннисистки из-за страха потерять спортивную карьеру не спешат заводить семью и лишаются драгоценной возможности родить ребенка.



«Теннисисткам необходимо давать возможность родить ребенка, особенно учитывая нашу физическую форму и то, как тяжело мы зарабатываем деньги. Это ведь важно — чувствовать себя в безопасности и иметь условия для создания семьи. Оплачиваемый декретный отпуск — это одно из самых больших изменений, которое я бы хотела увидеть в политике WTA. Теннис является крупнейшим женским спортом. Я надеюсь сделать все, чтобы теннисистки могли спокойно рожать детей и не думать о том, как им содержать свою семью», — рассказала Виктория.

