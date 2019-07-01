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Теннисистка Виктория Азаренко рассказала о дискриминации беременных в спорте

Конкуренция, отсутствие материальной поддержки и давление со стороны спонсоров чемпионата — об этом и многом другом поведала известная теннисистка в интервью The Telegraph.

29-летняя Виктория Азаренко — настоящая звезда тенниса. Белорусская спортсменка уже успела заслужить почетные награды и показать мастерство высокого уровня на соревнованиях. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийская чемпионка 2012-го года в миксте, бронзовый призер Олимпийских игр в одиночном разряде, победительница 26 турниров WTA... Кажется, на корте Виктории нет равных. 

Несмотря на блестящую карьеру и плотный график, спортсменке удалось родить ребенка. В 2016 году у знаменитой теннисистки появился сын от бойфренда, с которым, к сожалению, звезда впоследствии рассталась. Экс-возлюбленный пытался отнять у Виктории ребенка, и судебные тяжбы затянулись на несколько лет.

Все это время спортсменка посвящала борьбе за сына: она практически не выходила на корт и не могла нормально тренироваться. Теперь Азаренко вновь набирает обороты: в начале апреля этого года Виктория впервые после рождения ребенка вышла в финал турнира WTA. Кроме того, она вышла в четвертьфинал первенства «Премьера» и гарантировала себе возвращение в топ-50.

На днях теннисистка дала эксклюзивное интервью The Telegraph, в котором рассказала о трудностях, с которым сталкиваются беременные спортсменки. Она поведала, что теннисисток, которые готовятся к рождению ребенка, «бросают» многие спонсоры, финансирующие турниры и чемпионаты по всему миру. Таким образом, в период декрета многие спортсменки остаются без какой-либо материальной поддержки со стороны спонсоров.

«Женщины должны продолжать борьбу. Мы обязаны сражаться за равенство каждый день, и я надеюсь, что в ближайшем будущем в этом уже не будет необходимости, что все будет в порядке», — заявила звезда.

Азаренко призналась, что многие теннисистки из-за страха потерять спортивную карьеру не спешат заводить семью и лишаются драгоценной возможности родить ребенка.

«Теннисисткам необходимо давать возможность родить ребенка, особенно учитывая нашу физическую форму и то, как тяжело мы зарабатываем деньги. Это ведь важно — чувствовать себя в безопасности и иметь условия для создания семьи. Оплачиваемый декретный отпуск — это одно из самых больших изменений, которое я бы хотела увидеть в политике WTA. Теннис является крупнейшим женским спортом. Я надеюсь сделать все, чтобы теннисистки могли спокойно рожать детей и не думать о том, как им содержать свою семью»,  — рассказала Виктория.

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01 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @vichka35/Instagram, Getty Images
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Виктория Азаренко

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • То есть когда тебе практически в лицо говорят "тебе сейчас не место в травмоопасном спорте" надо упорно биться лицом об стены и объявлять это борьбой с дискриминацией? И спорт это не работа, это твои личные амбиции. Тем более зачем отнимать ребенка, которому не можешь уделять время из-за всех тренировок, соревнований и поездок? Ему нужен любящий отец, а не замотанная и самовлюбленная мать.

  • Гость

    То есть когда тебе практически в лицо говорят "тебе сейчас не место в травмоопасном спорте" надо упорно биться лицом об стены и объявлять это борьбой с дискриминацией? И спорт это не работа, это твои личные амбиции. Тем более зачем отнимать ребенка, которому не можешь уделять время из-за всех тренировок, соревнований и поездок? Ему нужен любящий отец, а не замотанная и самовлюбленная мать.

    Нет, она говорила о том, что на время беременности, когда она не может ни играть, ни тренероваться, нужно, чтобы спонсоры поддерживали финансово, как в декрете, а не использовали исключительно как двойную корову.

  • Декретные это конечно хорошо получать, но я думаю Виктория и сама неплохо зарабатывала, поэтому могла и загодя подсабирать денег и годик спокойно с ребёнком сидеть. Думаю никакие декретные не сравнятся с её фин.возможностями.

  • А почему спонсоры должны поддерживать, если она не выступает? То есть, если Джокович из тенниса уйдёт в садоводство, то Найк всё-равно должен спонсировать его?

  • Она серьезно считает, что беременная может играть в теннис наравне с не беременной? К чему все эти спичи? Спорт есть спорт, профессиональный спорт есть профессиональный спорт. Всем менеджерам и тренерам нужны результаты и деньги. Сирена Уильямс вон не жалуется почему-то , что беременных зажимают. А если онажемать в душе, так и нефиг спортом заниматься тогда, никто же не заставляет. Бросай спорт, выходи замуж и рожай хоть десять человек. Какие проблемы-то?

  • Гость

    Нет, она говорила о том, что на время беременности, когда она не может ни играть, ни тренероваться, нужно, чтобы спонсоры поддерживали финансово, как в декрете, а не использовали исключительно как двойную корову.

    А спонсорам это зачем? Она и есть дойная корова.

  • Мне вот что интересно. Эта Азаренко она же белорусская гражданка. Там в этом смысле все еще по старинке как было в СССР. Наверняка она формально числится работающей в каком-то спортивном обществе, в Спартаке или Динамо, или как они называются в Белоруссии. Так что это пистежь насчет отсутствия декретных. Может, в Америке их не получают спортсменки, а у бацки наверняка все это есть в государстве.

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