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Селин Дион появилась на публике без штанов и неприятно удивила вялыми бедрами и сморщенными коленями

В последнее время фанатов Селин Дион беспокоит ее чрезмерная худоба, из-за которой певица выглядит старше своих лет. На днях она снова напугала поклонников изможденным видов, показавшись на публике в боди и летнем пальто.

29 июня папарацци засняли Селин Дион, выходящую из отеля в Париже. Певица была одета в цветастое боди и летнее пальто той же расцветки, а также бирюзовые босоножки на каблуке. Знаменитость выглядела очень счастливой и с удовольствием улыбалась фотографам.

Впрочем, после того, как новые снимки попали в Сеть, многие поклонники Дион заметили, что она выглядит изможденной. Певица давно казалась фанатам излишне худой, однако раньше она предпочитала скрывать фигуру в складках платьев. Теперь же интернет-пользователи увидели, что похудение не лучшим образом сказалось на внешности Селин.

Кстати, из отеля певица вышла в компании танцора Пепе Муньоса. Паре долгое время приписывали роман, но в апреле Селин положила конец этим слухам. В интервью изданию Extra! звезда сказала: «Пепе — гей. Он мой лучший друг, мы вместе танцуем, и он так много сделал для меня, просто держа за руку. Это то, чего у меня не было долгое время. Объятия двухметрового мужчины — это замечательно. Хотя люди подумали, что за этим стоит какая-то любовная история...».

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01 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Селин Дион

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • отличная фигура

  • Это что так модно сейчас в трусах по улице гулять?

  • С ногами у нее как раз-таки все нормально, у нее не нормально с головой.

  • Вялыми бёдрами?!!! Да у неё бёдра, как у фитнес-модели, раскачанные аж до рельефа! Для 50 лет у неё шикарное тело. Вот лицо высохшее, но что делать, такое строение досталось. Можно филлерами накачать при желании, но ей и так норм видимо.

  • Вялыми?!?! Я представляю сколько она вкалывает в зале, чтоб держать бёдра в такой форме! Пысы: кто у вас главный по заголовкам?

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