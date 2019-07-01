Селин Дион появилась на публике без штанов и неприятно удивила вялыми бедрами и сморщенными коленями

В последнее время фанатов Селин Дион беспокоит ее чрезмерная худоба, из-за которой певица выглядит старше своих лет. На днях она снова напугала поклонников изможденным видов, показавшись на публике в боди и летнем пальто.

29 июня папарацци засняли Селин Дион, выходящую из отеля в Париже. Певица была одета в цветастое боди и летнее пальто той же расцветки, а также бирюзовые босоножки на каблуке. Знаменитость выглядела очень счастливой и с удовольствием улыбалась фотографам.

Впрочем, после того, как новые снимки попали в Сеть, многие поклонники Дион заметили, что она выглядит изможденной. Певица давно казалась фанатам излишне худой, однако раньше она предпочитала скрывать фигуру в складках платьев. Теперь же интернет-пользователи увидели, что похудение не лучшим образом сказалось на внешности Селин.

1 2 3 ... 10 29 июня папарацци засняли Селин Дион в Париже

Кстати, из отеля певица вышла в компании танцора Пепе Муньоса. Паре долгое время приписывали роман, но в апреле Селин положила конец этим слухам. В интервью изданию Extra! звезда сказала: «Пепе — гей. Он мой лучший друг, мы вместе танцуем, и он так много сделал для меня, просто держа за руку. Это то, чего у меня не было долгое время. Объятия двухметрового мужчины — это замечательно. Хотя люди подумали, что за этим стоит какая-то любовная история...».