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Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри

В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке. Теперь этот жест за легендарной матерью повторяет принц Гарри.

1 июля поклонники по всему миру вспоминают принцессу Диану. Ее называли «королевой людских сердец» за доброжелательность, простоту в общении и, конечно, активную благотворительную деятельность. Недавно королевский фотограф Кен Леннокс добавил еще один штрих к портрету всеобщей любимицы. Он рассказал о небольшой традиции Дианы, на которую обратил внимание за долгие годы работы.

«У Дианы была одна традиция, которой сейчас придерживается Гарри. Если она встречалась с детьми, то присаживалась до их уровня, чтобы говорить с ними, глядя в глаза. Прежде у членов королевской семьи было принято просто наклоняться и смотреть на детей сверху вниз», — поведал Леннокс.

Теперь традицию принцессы Дианы продолжает ее младший сын. Принц Гарри с удовольствием общается с малышами, когда посещает детские дома и больницы. Кстати, присаживаться во время общения с юными собеседниками следом начала и Меган Маркл.

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01 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Принцесса Диана, Меган Маркл

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