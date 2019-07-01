Мэг Райан впервые вывела в свет свою приемную дочь, которой уже 15 лет

Дебютантка Дейзи Тру в простом белом платье заметно нервничала и весь вечер держалась около своей звездной мамы. А та наслаждалась очередным показом на Неделе моды в Париже.

Во время очередного дефиле в рамках парижской Недели моды все внимание фотографов было сосредоточено на актрисе Мэг Райан, которая вывела в свет свою юную наследницу. Для показа Schiaparelli 57-летняя блондинка выбрала элегантное черное платье, а вот ее брюнетка-дочь Дейзи Тру предстала перед публикой в легком белом наряде.

Отметим, что 15-летняя Дейзи заметно нервничала: весь вечер она просидела, скрестив руки на коленях. И мы ее прекрасно понимаем! Девушка впервые попала в светское общество — и сразу оказалась в центре внимания публики.



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Напомним, что Мэг Райан удочерила двухлетнюю девочку из Китая в 2006-м. В тот момент актриса не состояла в официальных отношениях. С 2010 года она встречается с музыкантом Джоном Мелленкампом, за которого в скором времени собирается выйти замуж.



У знаменитой голливудской актрисы есть родной сын — 27-летний Джек Куэйд, который пошел по стопам матери и активно снимается в кино.

