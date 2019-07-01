По мнению подписчиков, Анастасия Решетова больше страдает от беременности, чем радуется ей

В своем Инстаграме Анастасия Решетова слишком часто жалуется на ограничения во время беременности и совсем ничего не говорит о материнских чувствах, которые посещают ее во время ожидании малыша.

«Не могу кататься на серфе», «Не могу делать лазерную эпиляцию», «Ограничиваю себя в пище», «Вынуждена есть мясо», «Использую масло против растяжек», «Мучаюсь от токсикоза» — об этих и многих других трудностях «беременной» жизни рассказывает Анастасия Решетова своим подписчикам.



Одно время ее даже посещали мысли создать блог о материнстве, в котором она могла бы делиться с поклонницами информацией о вынашивании, рождении и воспитании ребенка.

Не так давно Анастасия улетела заграницу, где природа и свежий воздух наиболее благоприятны для ее здоровья и состояния. В скором времени к будущей маме прилетел и Тимати. Рэпер уже опробовал волны на своем серфе, страсть к которому разделяет и его возлюбленная.



Вот только кататься на доске ей сейчас противопоказано. Поэтому Решетова выложила в своем Инстаграме снимок, на котором предстала перед подписчиками в бикини и с серфом, и написала: «Эх, было время...».

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова не раз признавалась, что обожает кататься на серфе

Не все поклонники оценили ностальгию Решетовой. «Складывается впечатление, что тебя беременность напрягает. Который раз пишешь с тоской, что это нельзя, то нельзя... Это ведь чудесное время», «Как будто беременность навсегда», — прокомментировали фолловеры.



Анастасия Решетова не согласилась с наблюдениями подписчиков. «Это лучшее время в моей жизни, но своими сложностями», — призналась она.