Бизнес на смерти: начата продажа путевок на могилу Юлии Началовой, чтобы исцелиться

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже почти четыре месяца. И теперь на этом делают бизнес. С 1 июля в нескольких регионах страны начали продавать паломнические туры на могилу певицы.

Юлия Началова

После смерти Юлии Началовой поклонники певицы словно обезумели. Они начали совершать паломничества на могилу певицы: одни забирают с места захоронения землю (якобы она обладает магической силой), другие приносят воду и «заряжают» ее.

Теперь вот новый виток. Портал «Дни.ру» сообщает, что с 1 июля все желающие могут приобрести однодневный автобусный паломнический тур к могиле Началовой на Троекуровском кладбище.

«Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы о том, что якобы крест на могиле стал мироточить», — заявил порталу источник из туристического агентства.

Помимо Троекуровского кладбища в программу также входит поездка в Покровский женский монастырь, где находятся мощи святой Матроны Московской, и на ее могилу на Даниловском кладбище. Всем желающим подарят открытки с изображением Началовой, чтобы их можно было «зарядить». Собеседник издания также отметил, что первых клиентов агентство ожидает увидеть уже в середине июля.

Юлия Началова с дочкой Верой

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила вследствие отека легких и мозга. У Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, которая родилась в браке с футболистом Евгением Алдониным. После смерти мамы Вера жила у родителей Началовой, а потом переехала к отцу.

1 2 3 4 5 6 7 Певица Юлия Началова умерла в марте этого года

Через три месяца после смерти Юлии стало известно, что ее отцу в Израиле поставили страшный диагноз — рак кишечника. Виктору Началову провели срочную операцию. Лечащий врач отца Юлии рассказал, что Началова своей смертью спасла отца, ведь в противном случае он бы не приехал за психологической помощью к специалистам и рак не обнаружили бы на ранней стадии. «Конечно, Юля меня спасла. Роман Борисович этому посодействовал», — согласился Виктор.

