После скандала руководство шоу «Голос» поменяло систему голосования

После скандальной победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на недавнем шоу «Голос. Дети» руководство Первого канала и создатели оригинального «Голоса» пришли к выводу, что российский проект нуждается в техническом обновлении.
В итоге специалисты передали полученные данные руководству телеканала. Рассказывая об итогах проверки, Константин Эрнст не вдавался в технические подробности сложившейся ситуации.
Недавно портал «Лента.ру» сообщил, что пресс-служба Первого канала объявила о начале обновления системы голосования шоу.
Дабы избежать новых атак и попыток взлома, ее создатели решили не сообщать общественности, чем же новый механизм отличается от старого.
Новая система голосования будет использоваться с момента старта новых сезонов музыкального шоу. На данный момент проводятся два кастинга, связанных с проектом — для взрослых певцов и претендентов в категории 60+.