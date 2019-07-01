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После скандала руководство шоу «Голос» поменяло систему голосования

После выявления фальсификаций в финальном голосовании шестого сезона «Голоса. Дети» Контантин Эрнст заявил, что команда шоу незамедлительно займется поиском уязвимостей в системе определения победителей. Как стало известно журналистам, новые механизмы будут использоваться уже в ближайших сезонах проекта. 
 
 

После скандальной победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на недавнем шоу «Голос. Дети» руководство Первого канала и создатели оригинального «Голоса» пришли к выводу, что российский проект нуждается в техническом обновлении.

В течение нескольких недель западная компания Group-IB выясняла, каким образом получилось накрутить несколько десятков тысяч голосов в пользу участницы.

В итоге специалисты передали полученные данные руководству телеканала. Рассказывая об итогах проверки, Константин Эрнст не вдавался в технические подробности сложившейся ситуации. 

Константин Эрнст
Константин Эрнст

Недавно портал «Лента.ру» сообщил, что пресс-служба Первого канала объявила о начале обновления системы голосования шоу. 

По информации представителей «Первого», усовершенствованная система приема и подсчета голосов уже почти готова к работе.

Дабы избежать новых атак и попыток взлома, ее создатели решили не сообщать общественности, чем же новый механизм отличается от старого. 

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    Скандал в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети» заставил его руководство заняться усовершенствованием системы голосования
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Новая система голосования будет использоваться с момента старта новых сезонов музыкального шоу. На данный момент проводятся два кастинга, связанных с проектом — для взрослых певцов и претендентов в категории 60+. 

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01 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alsou_a, @mikellaabramova/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Алсу, Константин Эрнст

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