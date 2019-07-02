Топ-модель Саша Пивоварова ждет второго ребенка

В последние несколько месяцев 34-летняя Саша Пивоварова стала все реже появляться на публике. Как оказалось, на это у модели были весьма веские причины.
Уже в очень скором времени Саша и ее муж Игорь Вишняков станут родителями во второй раз!
С ожидаемым пополнением семьи Пивоварову уже успели поздравить знаменитые коллеги — Наташа Поли, Елена Перминова и Марина Линчук.
Впрочем, в комментариях к фото Саша призналась, что ее 7-летняя дочь очень рада, что скоро у нее появится брат или сестра. «Мия очень взволнована и уже устала ждать!» — написала модель.
Напомним, вот уже почти 15 лет Саша Пивоварова счастлива с фотографом Игорем Вишняковым, который в середине 2000-х открыл ее для фэшн-индустрии. Звездная семья живет в Нью-Йорке.