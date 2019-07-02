Топ-модель Саша Пивоварова ждет второго ребенка

Саша Пивоварова поделилась с фолловерами целой серией снимков, судя по которым стало понятно, что в скором времени отечественная звезда снова станет мамой.

Саша Пивоварова

В последние несколько месяцев 34-летняя Саша Пивоварова стала все реже появляться на публике. Как оказалось, на это у модели были весьма веские причины.

1 июля в микроблоге знаменитости появилось несколько новых фото, которые сами все сказали за себя.

Уже в очень скором времени Саша и ее муж Игорь Вишняков станут родителями во второй раз!

С ожидаемым пополнением семьи Пивоварову уже успели поздравить знаменитые коллеги — Наташа Поли, Елена Перминова и Марина Линчук.

Будущая мама пока не раскрыла пол малыша и примерную дату родов.

Впрочем, в комментариях к фото Саша призналась, что ее 7-летняя дочь очень рада, что скоро у нее появится брат или сестра. «Мия очень взволнована и уже устала ждать!» — написала модель.

1 2 3 ... 10 Уже очень скоро Игорь Вишняков и Саша Пивоварова станут родителями во второй раз

Напомним, вот уже почти 15 лет Саша Пивоварова счастлива с фотографом Игорем Вишняковым, который в середине 2000-х открыл ее для фэшн-индустрии. Звездная семья живет в Нью-Йорке.