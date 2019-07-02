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Топ-модель Саша Пивоварова ждет второго ребенка

Саша Пивоварова поделилась с фолловерами целой серией снимков, судя по которым стало понятно, что в скором времени отечественная звезда снова станет мамой. 
Саша Пивоварова
Саша Пивоварова

В последние несколько месяцев 34-летняя Саша Пивоварова стала все реже появляться на публике. Как оказалось, на это у модели были весьма веские причины.

1 июля в микроблоге знаменитости появилось несколько новых фото, которые сами все сказали за себя.

Уже в очень скором времени Саша и ее муж Игорь Вишняков станут родителями во второй раз!

Саша Пивоварова
 

С ожидаемым пополнением семьи Пивоварову уже успели поздравить знаменитые коллеги — Наташа Поли, Елена Перминова и Марина Линчук. 

Будущая мама пока не раскрыла пол малыша и примерную дату родов. 

Впрочем, в комментариях к фото Саша призналась, что ее 7-летняя дочь очень рада, что скоро у нее появится брат или сестра. «Мия очень взволнована и уже устала ждать!» — написала модель. 

  • Саша Пивоварова, Игорь Вишняков
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    Уже очень скоро Игорь Вишняков и Саша Пивоварова станут родителями во второй раз
    Смотреть галерею

Напомним, вот уже почти 15 лет Саша Пивоварова счастлива с фотографом Игорем Вишняковым, который в середине 2000-х открыл ее для фэшн-индустрии. Звездная семья живет в Нью-Йорке. 

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02 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @igorvishnyakov, @sasha_pivovarova/Instagram
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Саша Пивоварова, Игорь Вишняков

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ой,какие фотки все неудачные. И муж такой смешной. как модель она мне очень нравится, выделяется из толпы.

  • Ее "открыл" для мира ее русский муж, простой фотограф И она с ним уже кучу лет, еще до того как стала звездой. А звезда она топовая для мира моды. Такая любовь.

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