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Тина Тернер раскрыла причину самоубийства сына спустя два года после трагедии

На днях 79-летняя звезда дала интервью телеканалу CBS, в котором рассказала о своей тяжелой судьбе, онкологии и о том, что подтолкнуло ее старшего сына свести счеты с жизнью.
Тина Тернер с сыном Крейгом
Тина Тернер с сыном Крейгом

Почти два года назад оборвалась жизнь Крейга, 59-летнего сына легендарной певицы Тины Тернер. Пресса шумела, таблоиды подхватывали сенсационную новость, телевидение пыталось заполучить эксклюзивное интервью у шокированной артистки. Но Тина Тернер не собиралась подпускать к трагедии своей жизни кого-либо постороннего. Лишь спустя время она впервые высказалась о том, что же послужило причиной самоубийства ее первенца.

Тина Тернер с мужем Айком и сыновьями
Тина Тернер с мужем Айком и сыновьями

Тело Крейга Тернера было обнаружено в его доме в Калифорнии в районе Студио-Сити. Он был старшим из сыновей 79-летней певицы: мальчик родился в 1959 году от саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Крейг работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо, вел тихую и размеренную жизнь. А еще был одиноким. До такой степени, что предпочел покинуть этот мир.

Тина Тернер с сыном Крейгом
Тина Тернер с сыном Крейгом

Об этом Тина Тернер рассказала в интервью CBS Sunday Morning: артистка без утайки поведала о тяжелых отношениях с бывшем мужем Айком, который поднимал на нее руку, и перенесенном раке кишечника. Кроме того, звезда впервые назвала причину самоубийства ее сына. Тина Тернер уверена, что он решил свести счеты с жизнью из-за того, что так и не встретил человека, с которым мог бы разделить свои мысли и переживания.

«Я думаю, Крейг был очень одинок», — рассказала артистка. По ее мнению, именно это больше всего угнетало сына. «У меня повсюду его фотографии, и я чувствую, что он где-то в хорошем месте», — добавила она.

Судьба Тины Тернер порой обходилась с ней жестоко: тяжелые заболевания, семейный абьюз, смерть сына, онкология и пересадка почки... Однако 79-летняя артистка не теряет оптимизма.  

«У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с озером, я так спокойна. Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, я прожила это без стыда и осуждения. И я счастливый человек», — поведала Тина.

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02 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru, Instagram
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Тина Тернер

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
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32 Комментариев





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