Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Инсайдеры: почему на самом деле Анджелина Джоли ни с кем не встречалась после расставания с Брэдом Питтом

После расставания Брэда Питта и Анджелины Джоли прошло уже почти три года, но актриса за это время так ни с кем и не закрутила роман. Недавно инсайдеры поведали, что же стало причиной одиночества звезды.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. С тех пор в жизни актрисы не было ни одного мужчины. В то время как Брэд, по слухам, встречался с Шарлиз Терон, Анджелина с головой ушла в работу, благотворительную деятельность и заботу о детях. Недавно источники, близкие к актрисе, поведали изданию Hollywood Life, что она не планирует в ближайшее время искать партнера.

В Сети уже появлялись слухи о том, что Джоли надеется восстановить отношения с бывшим мужем и поэтому «затягивает» процедуру развода на случай примирения. На днях инсайдер окончательно опроверг это. «Анджелина сейчас очень довольна своей работой и временем, которое проводит с детьми, она ни с кем не встречается, и это ее выбор», — рассказал он в интервью Hollywood Life.

По словам приятеля актрисы, Энджи довольна своей жизнью и в данный момент не нуждается в романтических отношениях. «Она приняла решение отказаться от отношений вовсе не из-за Брэда. Просто у нее сейчас нет никакого интереса к романтике», — заверил журналистов инсайдер. Он также добавил, что актриса может изменить свое решение, но сейчас ее внимание сосредоточено исключительно на работе и детях.

Перейти к обсуждению 1


02 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Так откуда интересу взяться? Все, что делало ее женщиной, удалено.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.