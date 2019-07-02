Инсайдеры: почему на самом деле Анджелина Джоли ни с кем не встречалась после расставания с Брэдом Питтом

После расставания Брэда Питта и Анджелины Джоли прошло уже почти три года, но актриса за это время так ни с кем и не закрутила роман. Недавно инсайдеры поведали, что же стало причиной одиночества звезды.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. С тех пор в жизни актрисы не было ни одного мужчины. В то время как Брэд, по слухам, встречался с Шарлиз Терон, Анджелина с головой ушла в работу, благотворительную деятельность и заботу о детях. Недавно источники, близкие к актрисе, поведали изданию Hollywood Life, что она не планирует в ближайшее время искать партнера.

В Сети уже появлялись слухи о том, что Джоли надеется восстановить отношения с бывшим мужем и поэтому «затягивает» процедуру развода на случай примирения. На днях инсайдер окончательно опроверг это. «Анджелина сейчас очень довольна своей работой и временем, которое проводит с детьми, она ни с кем не встречается, и это ее выбор», — рассказал он в интервью Hollywood Life.

1 2 3 ... 10 Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году

По словам приятеля актрисы, Энджи довольна своей жизнью и в данный момент не нуждается в романтических отношениях. «Она приняла решение отказаться от отношений вовсе не из-за Брэда. Просто у нее сейчас нет никакого интереса к романтике», — заверил журналистов инсайдер. Он также добавил, что актриса может изменить свое решение, но сейчас ее внимание сосредоточено исключительно на работе и детях.