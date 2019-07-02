85-летний Михаил Жванецкий впервые появился на публике после серьезной травмы

Известный сатирик и автор легендарной фразы «Все идет хорошо, только мимо» Михаил Жванецкий в апреле был вынужден отменить все выступления из-за травмы. Сначала юморист сломал руку, а затем у него обнаружили смещение.
Михаил Михайлович пришел на спецпоказ фильма «Into_нация большой Одессы». Мероприятие было посвящено сатирику Роману Карцеву, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Жванецкий был там не случайно — он сыграл в картине одну из ролей.
На премьеру Михаил Жванецкий пришел не один, а в компании своей гражданской супруги, 53-летней Натальей Суровой — они вместе уже 28 лет.
Пара познакомилась в Одессе на открытии Клуба одесситов (Михаил Михайлович его президент), когда Наталье было 24 года, а Жванецкому — 56 лет.