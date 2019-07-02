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85-летний Михаил Жванецкий впервые появился на публике после серьезной травмы

На днях Михаил Жванецкий был замечен на показе фильма «Into_нация большой Одессы» вместе с гражданской супругой Натальей. Это первое появление сатирика на публике после перелома руки.
Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий

Известный сатирик и автор легендарной фразы «Все идет хорошо, только мимо» Михаил Жванецкий в апреле был вынужден отменить все выступления из-за травмы. Сначала юморист сломал руку, а затем у него обнаружили смещение.

Директор писателя Олег Сташкевич рассказал, что повредил руку Жванецкий во время прогулки — поскользнулся на льду и упал. Сатирику сделали операцию, и лишь на днях он впервые вышел в свет после травмы.
Михаил Жванецкий

Михаил Михайлович пришел на спецпоказ фильма «Into_нация большой Одессы». Мероприятие было посвящено сатирику Роману Карцеву, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Жванецкий был там не случайно — он сыграл в картине одну из ролей.


На премьеру Михаил Жванецкий пришел не один, а в компании своей гражданской супруги, 53-летней Натальей Суровой — они вместе уже 28 лет. 

Пара познакомилась в Одессе на открытии Клуба одесситов (Михаил Михайлович его президент), когда Наталье было 24 года, а Жванецкому — 56 лет. 

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02 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars
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Михаил Жванецкий

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Гость 2019-07-01 17:15:00
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Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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