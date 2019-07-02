Бари Алибасов сорвал съемки шоу, на котором должен был пройти проверку на детекторе лжи

СМИ сообщают, что 72-летний Бари Алибасов не пришел в студию к Дмитрию Шепелеву и сорвал съемки шоу «На самом деле». Сам продюсер эту информацию не подтверждает и собирается подавать в суд на Первый канал.

Бари Алибасов

Бари Алибасов снова стал главным ньюсмейкером дня. На этот раз со скандалом. Как сообщает «Собеседник», Дмитрий Шепелев пригласил Алибасова принять участие в съемках шоу «На самом деле», где герои проходят проверку на детекторе лжи. Говорить собирались, конечно же, о недавнем отравлении Алибасова (продюсер, напомним, якобы выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав ее с газировкой). Съемки, как отметил корреспондент издания, не состоялись.

Шепелев пригласил в студию экспертов и близких друзей Алибасова, которые хотели увидеть его после больницы. Только сам Бари Каримович не явился, а когда продюсеры шоу до него дозвонились, сообщил, что плохо себя чувствует, и отменил съемку.

Дмитрий Шепелев

Интересно, что Алибасов эту информацию полностью опровергает. В разговоре с корреспондентом РИА ФАН герой дня заявил, что съемки состоялись и длились четыре часа. Причем сам Алибасов результатом остался крайне недоволен. «Все с ног на голову поставили, с больной головы на здоровую — или наоборот — перекинули», — заявил Алибасов и отметил, что собирается подавать в суд на Первый канал «за вранье, которое исходит из этой передачи».

Напомним, в начале июня Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации в тяжелом состоянии после того, как выпил жидкость для прочистки труб. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку.

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На днях пиар-директор Алибасова признался, что отравление своего начальника было «спектаклем», но поправился и добавил, что «все происходящее в жизни — спектакль». Бари Каримович отрицает, что придумал историю с «Кротом» ради пиара. «Никому не пожелаю такой рекламной акции», — возмутился он в эфире НТВ.