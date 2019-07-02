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Разъяренные фанаты Майкла Джексона подают в суд на обвинивших кумира в домогательствах мужчин

Французские фанаты Майкла Джексона подают в суд на главных героев фильма «Покидая Неверленд», обвинивших Джексона в сексуальном насилии.
Майкл Джексон
Майкл Джексон

Поклонники Майкла Джексона объединились и встали на защиту любимого артиста. Французские фан-клубы подали в суд на 41-летнего Джеймса Сейфчака и 36-летнего Уэйда Робсона, главных героев документального фильма «Покидая Неверленд», в котором мужчины обвинили кумира миллионов в сексуальных домогательствах.

Главный аргумент поклонников артиста состоит в том, что обвинять Майкла в жестоком обращении с детьми равносильно линчеванию. Так заявил адвокат Эммануэль Людо, действующий от имени сообщества Майкла Джексона во Франции. А между тем, согласно французскому законодательству, осквернение образа мертвого человека — это уголовное преступление.

Уэйд Робсон, режиссер фильма Дэн Рид и Джеймс Сейфчак
Уэйд Робсон, режиссер фильма Дэн Рид и Джеймс Сейфчак

Отметим, что у Лудо есть все шансы выиграть дело — мужчина он настойчивый. Да и прецедент уже есть. В 2014 году именно Лудо с успехом выиграл дело против лечащего врача Джексона Конрада Мюррея. Того обвинили в причинении немыслимых страданий поклонникам певца — все потому, что Мюррей дал легенде американской поп-музыки лекарства, которые его и убили. 

Тогда пять фанатов Джексона получили символическую выплату в размере 1 евро, так как суд в Орлеане согласился с тем, что те понесли «эмоциональный ущерб» от смерти Джексона.

Так что Джеймсу Сейфчаку и Уэйду Робсону стоит нанять хорошего адвоката — от армии поклонников Джексона во главе с Эммануэлем Лудо отделаться будет не так-то просто.

Если вы вдруг не в курсе, что случилось, рассказываем. В январе 2019 года состоялась премьера фильма «Покидая Неверленд», главные герои которого — те самые Робсон и Сейфчак — рассказали всему миру о том, что подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Мужчины поведали, что постоянно оставались на ночь в доме поп-короля (да он и сам при жизни этого не скрывал), но внезапно всплыли пикантные подробности. Мол, не просто они спали с Джексоном в одной кровати, а еще и занимались оральным сексом. 

  • Майкл Джексон
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    Король поп-музыки Майкл Джексон скончался в 2009 году от передозировки лекарственными препаратами
    Смотреть галерею

После выхода этого фильма на экран многие радиостанции в спешке стали снимать песни Джексона с ротации, а родственники Майкла выпустили фильм «Напрямую из Неверленда», в котором ответили на обвинения в адрес поп-иконы.

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02 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, HBO
Теги

Майкл Джексон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ох, неизвестно кто прав и что было. Но Джексон умер 10 лет назад. Эти мужики уже тогда были взрослыми дядьками. Почему именно сейчас? Все это выглядит очень некрасиво

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Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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