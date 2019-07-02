Виктория Лопырева гордится, что красотой ее матери восхищается иностранная пресса

В Инстаграме Виктории Лопыревой время от времени появляются снимки ее мамы Ирины, которая, к слову, совсем не выглядит на свои 59 лет. Женщиной восхищаются не только отечественные СМИ, но и зарубежные.

На днях Виктория Лопырева призналась своим фолловерам, что с детства хотела быть похожей на маму. «Другие девчонки выбирали себе в кумиры актрис, певиц или еще каких-то известных истории женщин, а мой кумир, я бы сказала даже эталон настоящей женщины, жил рядом со мной, в одной квартире и готовил мне завтрак по утрам», — написала посол ЧМ-2018.



Прекрасно понимаем Викторию, ведь ее 59-летняя мама Ирина выглядит роскошно и по праву может позволить себе мини.

Мы уже не раз отмечали красоту и стройность Ирины Лопыревой. Теперь это делают и наши зарубежные коллеги.

1 2 3 ... 9 Виктория Лопырева очень близка со своей мамой

Об этом модель сообщила в своих инстаграм-историях. «Международная пресса восхищается моей прекрасной мамой», — подписала Виктория скрин публикации на портале Marca.com.