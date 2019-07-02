Вера Брежнева опубликовала видео с непривычно расслабленным и счастливым мужем Константином Меладзе

Вера Брежнева не слишком часто выкладывает фото и видео с любимым мужем. Однако на днях певица решила сделать исключение и опубликовала милый ролик с супругом.

2 июля Вера Брежнева опубликовала видео, в котором показала, как проводит лето вместе с мужем Константином Меладзе. В кадре певица и ее знаменитый супруг едут по парку в велорикше. Обычно серьезный Константин на видео выглядит очень счастливым и расслабленным.

Фолловеры оценили милое видео и осыпали пару комплиментами. «Красивые, счастливые, лучшие», «Вера, вы такая красивая!», «Какой Константин с Верой счастливый», — писали комментаторы. Один из подписчиков решил задать певице откровенный вопрос о ее отношениях с супругом. На это Вера саркастично ответила: «Что вы! Это все для прессы».

1 2 3 ... 11 Константин Меладзе и Вера Брежнева состоят в отношениях уже много лет

Напомним, Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года. Их свадьба была тайной, среди гостей присутствовали только родные и друзья жениха и невесты. Отношения Веры и Константина активно обсуждаются в Сети, поэтому сами супруги стараются не афишировать подробности личной жизни.