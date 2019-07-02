Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Вера Брежнева опубликовала видео с непривычно расслабленным и счастливым мужем Константином Меладзе

Вера Брежнева не слишком часто выкладывает фото и видео с любимым мужем. Однако на днях певица решила сделать исключение и опубликовала милый ролик с супругом.

2 июля Вера Брежнева опубликовала видео, в котором показала, как проводит лето вместе с мужем Константином Меладзе. В кадре певица и ее знаменитый супруг едут по парку в велорикше. Обычно серьезный Константин на видео выглядит очень счастливым и расслабленным.

Фолловеры оценили милое видео и осыпали пару комплиментами. «Красивые, счастливые, лучшие», «Вера, вы такая красивая!», «Какой Константин с Верой счастливый», — писали комментаторы. Один из подписчиков решил задать певице откровенный вопрос о ее отношениях с супругом. На это Вера саркастично ответила: «Что вы! Это все для прессы».

Напомним, Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года. Их свадьба была тайной, среди гостей присутствовали только родные и друзья жениха и невесты. Отношения Веры и Константина активно обсуждаются в Сети, поэтому сами супруги стараются не афишировать подробности личной жизни.

Перейти к обсуждению 3


02 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @ververa/Instagram
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Не интересно, ну вообще ни разу.

  • Не интересно, вообще ни разу

  • где они расслабленные? оба натянутые и неестественные...вообще, как можно быть расслабленным на камеру, выдавливая чувства??

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.