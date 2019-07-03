Ирина Винер вспомнила, как мать Алины Кабаевой организовала угон машины дочери, чтобы та тренировалась

Несмотря на невероятные успехи, Алина Кабаева не всегда горела желанием продолжать спортивную карьеру. Недавно тренер звезды Ирина Винер вспомнила, как они с мамой девушки заставляли ее заниматься гимнастикой.

Ирина Винер и Алина Кабаева

Как и у многих профессиональных спортсменов, у Алины Кабаевой не было детства в привычном понимании этого слова. Девочка стала заниматься гимнастикой, когда ей было всего 3 года, а в 11 лет переехала в Москву, чтобы продолжить развиваться под руководством лучших тренеров России.

Неудивительно, что со временем Алина несколько охладела к спорту.

В начале 2000-х молодой девушке стали предлагать участвовать в модных показах и вести программы на телевидении. К тому же, на тот момент она уже занималась политической деятельностью.

Поговаривают, что тогда Кабаева решила завершить спортивную карьеру, но в скором времени передумала и вернулась на тренировочную базу в городе Новогорск к своему тренеру Ирине Винер.

«Когда самая известная моя ученица Алина закончила, а потом пришла со словами ''я возвращаюсь'', то я в шутку сказала: ''Видишь, одна будка стоит у входа? Могу тебе вторую построить — будем обе сидеть на цепи''. И она согласилась», — сказала Винер в программе «Мой герой» на ТВЦ.

По воспоминаниям наставницы, после познания светской жизни Алине было тяжело вернуться к привычному распорядку дня. Девушка часто покидала подмосковный городок, чтобы погулять в столице и встретиться с друзьями. Конечно, это мешало тренировкам, поэтому Ирина Винер и мама Кабаевой старались ограничивать свободу гимнастки.

1 2 3 ... 8 В самом расцвете своей спортивной карьеры Алина Кабаева хотела уйти из гимнастики

«Мы с ее мамой были сестрами по дочери. Только с такой родственницей Алина смогла стать чемпионкой. Однажды с помощью знакомых мать даже угнала ее авто, чтобы она не уезжала с базы», — призналась Ирина.



Напомним, Алина Кабаева ушла из большого спорта в 2007-м, решив сосредоточиться на депутатской деятельности. Теперь знаменитость ежегодно проводит благотворительный фестиваль художественной гимнастики.