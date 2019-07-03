Ирина Винер вспомнила, как мать Алины Кабаевой организовала угон машины дочери, чтобы та тренировалась

Как и у многих профессиональных спортсменов, у Алины Кабаевой не было детства в привычном понимании этого слова. Девочка стала заниматься гимнастикой, когда ей было всего 3 года, а в 11 лет переехала в Москву, чтобы продолжить развиваться под руководством лучших тренеров России.
В начале 2000-х молодой девушке стали предлагать участвовать в модных показах и вести программы на телевидении. К тому же, на тот момент она уже занималась политической деятельностью.
Поговаривают, что тогда Кабаева решила завершить спортивную карьеру, но в скором времени передумала и вернулась на тренировочную базу в городе Новогорск к своему тренеру Ирине Винер.
По воспоминаниям наставницы, после познания светской жизни Алине было тяжело вернуться к привычному распорядку дня. Девушка часто покидала подмосковный городок, чтобы погулять в столице и встретиться с друзьями. Конечно, это мешало тренировкам, поэтому Ирина Винер и мама Кабаевой старались ограничивать свободу гимнастки.
«Мы с ее мамой были сестрами по дочери. Только с такой родственницей Алина смогла стать чемпионкой. Однажды с помощью знакомых мать даже угнала ее авто, чтобы она не уезжала с базы», — призналась Ирина.
Напомним, Алина Кабаева ушла из большого спорта в 2007-м, решив сосредоточиться на депутатской деятельности. Теперь знаменитость ежегодно проводит благотворительный фестиваль художественной гимнастики.