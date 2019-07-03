Утро невесты: Регина Тодоренко выложила первое фото со свадьбы

На 3 июля запланирована свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. Телеведущая еще не выкладывала фото с самого торжества, зато показала фолловерам, как прошло ее утро.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились еще в октябре прошлого года. Помимо официальной регистрации брака знаменитая пара решила устроить и масштабное празднование. Однако его пришлось отложить из-за беременности Регины и занятости обоих супругов. На днях Топалов и Тодоренко отправились в Италию, где спустя несколько месяцев подготовки состоится долгожданное торжество.

Утром 3 июля Регина опубликовала фото, на котором показала, как проходит ее утро перед важным мероприятием. На снимке ведущая решила продемонстрировать свадебный наряд — правда, не свой, а маленького сына. Михаил, которому скоро исполнится восемь месяцев, будет одет в голубую рубашку-поло и бежевые шорты. Образ малыша дополнит милый галстук-бабочка.

1 2 3 ... 10 Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в октябре 2018 года

В комментариях подписчики попросили Регину выкладывать больше фото и, конечно, поздравили ее с важным событием. «Вы очень классная пара, а точнее уже трио, пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно», «С днем свадьбы! Наконец-то сбылась твоя мечта — выйти замуж за беленького из ''Смэша''», «Регина, ты большая молодец! Желаю тебя женского счастья», — писали фолловеры.