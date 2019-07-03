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«Спорт, секс и чувство юмора»: Елена Борщева раскрыла секрет своего идеального брака

Популярная комедийная актриса не изменила себе и с юмором поздравила супруга, с которым счастлива на протяжении 14 лет. Давайте узнаем, в чем же секрет их идеальных отношений (спойлер — без секса не обошлось). 

38-летняя актриса Елена Борщева запомнилась телезрителям образом забавной и медлительной Елены Хульевны Санты-Марии Герры — под этим псевдонимом она долгое время выступала в Comedy Woman. Звезда мастерски воплощала на сцене довольно странную героиню, чем и полюбилась поклонникам.

Однако сценическое амплуа — это одно, а подлинная жизнь человека может быть совершенно иной, что и доказала на своем примере Борщева.

Уже 14 лет звезда счастлива в браке со спортсменом Валерием Юшкевичем. Они познакомились еще в то время, когда Елена участвовала в КВН в составе «Сборной Пятигорска». После одного из выступлений Валерий подошел к будущей жене с букетом цветов. А дальше все развивалось, как в классической истории любви: пообщавшись несколько минут, они обменялись номерами телефонов и на следующий же день отправились на свидание. Поклонник Елены оказался белорусским фитнес-тренером и мастером спорта по тяжелой атлетике.

В 2005-м влюбленные сыграли свадьбу, а через два года у них родилась дочь Марта. Спустя семь лет в семье появилась еще одна девочка — Ума.

3 июля Елена и Валерий отмечают годовщину свадьбы, и на этот раз актриса трогательно и с юмором поздравила любимого.

«У нас было всякое, ссоры (причем, когда Валера хочет поссориться, мне не обязательно в этом участвовать, сам поссорится, а потом помирится), рутина, надоедаем друг другу, но когда расстаемся, очень скучаем», — поделилась звезда.

Кроме того, Елена раскрыла рецепт своих идеальных и — тьфу-тьфу-тьфу —  крепких отношений: «Многие спрашивают наш рецепт? Ловите: спорт, секс и чувство юмора, без него никуда».

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03 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @lenaborshcheva, @uma.valerievna, @valerasupertrener/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Елена Борщева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Очень гармоничная пара! Да внешне не красавцы, но все относительно. Харизмы у обоих хоть отбавляй! Молодцы, счастья, здоровья, любви. Детки очень красивые получились. Дай Бог счастья! Лена молодец, очень нравилась и в КВН и в камеди.

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Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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