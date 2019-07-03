«Спорт, секс и чувство юмора»: Елена Борщева раскрыла секрет своего идеального брака

Популярная комедийная актриса не изменила себе и с юмором поздравила супруга, с которым счастлива на протяжении 14 лет. Давайте узнаем, в чем же секрет их идеальных отношений (спойлер — без секса не обошлось).

38-летняя актриса Елена Борщева запомнилась телезрителям образом забавной и медлительной Елены Хульевны Санты-Марии Герры — под этим псевдонимом она долгое время выступала в Comedy Woman. Звезда мастерски воплощала на сцене довольно странную героиню, чем и полюбилась поклонникам.



Однако сценическое амплуа — это одно, а подлинная жизнь человека может быть совершенно иной, что и доказала на своем примере Борщева.

Уже 14 лет звезда счастлива в браке со спортсменом Валерием Юшкевичем. Они познакомились еще в то время, когда Елена участвовала в КВН в составе «Сборной Пятигорска». После одного из выступлений Валерий подошел к будущей жене с букетом цветов. А дальше все развивалось, как в классической истории любви: пообщавшись несколько минут, они обменялись номерами телефонов и на следующий же день отправились на свидание. Поклонник Елены оказался белорусским фитнес-тренером и мастером спорта по тяжелой атлетике.



В 2005-м влюбленные сыграли свадьбу, а через два года у них родилась дочь Марта. Спустя семь лет в семье появилась еще одна девочка — Ума.

3 июля Елена и Валерий отмечают годовщину свадьбы, и на этот раз актриса трогательно и с юмором поздравила любимого.



«У нас было всякое, ссоры (причем, когда Валера хочет поссориться, мне не обязательно в этом участвовать, сам поссорится, а потом помирится), рутина, надоедаем друг другу, но когда расстаемся, очень скучаем», — поделилась звезда.

1 2 3 ... 10 Елена Борщева и Валерий Юшкевич поженились в 2005 году

Кроме того, Елена раскрыла рецепт своих идеальных и — тьфу-тьфу-тьфу — крепких отношений: «Многие спрашивают наш рецепт? Ловите: спорт, секс и чувство юмора, без него никуда».