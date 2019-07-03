Фолловеры Полины Дибровой разглядели фотошоп на ее новом снимке в стиле пин-ап

В Инстаграме многодетной мамы Полины Дибровой не так уж и много излишне откровенных снимков. На днях она сделала исключение и показала фолловерам свою фигуру в боди.

Полина Диброва стала заметно смелее в своем Инстаграме. Не так давно она поделилась c фолловерами снимком в купальнике с глубоким вырезом. А 2 июля супруга Дмитрия Диброва выложила кадр из фотосессии в стиле пин-ап. В подписи она рассказала, что отправляется на отдых в Сочи вместе с мужем и детьми.

На снимке Полина позировала в малиновом купальнике и босоножках в тон. Образ дополнили яркие аксессуары и, конечно, укладка в стиле ретро. Фолловеры оценили фотосессию, оставив множество восторженных комментариев. «Отличная фотка! Сначала подумала, что открытка», «Какое шикарное фото! И правда, похоже на открытку, но на то он и пин-ап», «Как всегда прекрасна!», — восхищались подписчики.

Правда, понравилось новое фото не всем. На снимке заметили следы ретуши. Из-за того, что фоном для позирующей Полины было выбрано стилизованное изображение пляжа, кадр получился неестественным.

1 2 3 ... 10 В последнее время 29-летняя Полина Диброва часто публикует откровенные снимки

Кроме того, Диброва выложила в инстаграм-истории видео, сделанные уже в Сочи. Супруга телеведущего показала гостиницу и пляжный отдых с детьми. Напомним, у Полины и Дмитрия трое сыновей — девятилетний Александр, пятилетний Федор и четырехлетний Илья.