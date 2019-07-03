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Инсайдер: Елизавета II шутила, что не доживет до детей принца Гарри

У Елизаветы II семеро правнуков, однако больше всего она ждала детей принца Гарри. Как поведали источники, близкие к королевской семье, Ее Величество боялась, что может уже не увидеть его  наследников.

Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая. Уже через два дня Елизавета II смогла увидеть своего восьмого правнука. Как оказалось, королева боялась, что не дождется наследников Гарри. Автор книг о королевской семье Кэти Николл рассказала Vanity Fair, насколько важно было для Ее Величества появление на свет Арчи Харрисона.

«Не так давно королева пошутила, что, возможно, ее не будет рядом, когда у Гарри появятся дети. Но посмотрите, ей 93 года, и она только что стала прабабушкой в восьмой раз», — рассказала писательница. Увы, несмотря на радость от рождения Арчи, Елизавета II не сможет присутствовать на его крестинах из-за занятости.

Ее Величество не первый раз вынужденно пропускает подобные мероприятия. Королева присутствовала на крестинах принца Джорджа и принцессы Шарлотты в октябре 2013 года и июле 2015 года соответственно. Однако она пропустила крещение принца Луи в июле прошлого года, поскольку находилась в Норфолке вместе с принцем Филиппом.

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03 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Елизавета II, Принц Гарри, Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • да шо там, она их всех переживет)))

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