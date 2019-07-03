Пиар-менеджер покойной Юлии Началовой подает в суд на аферистов, продающих туры на ее могилу

Пиар-менеджер Анна Исаева не смогла проигнорировать инфоповоды, возникающие вокруг покойной Юлии Началовой. Сегодня она дала жесткий отпор мошенникам и пригрозила им судом.

Прошло почти 4 месяца со дня смерти Юлии Началовой, а пиар-менеджер Анна Исаева все еще отбивается от журналистов, которые преследуют подругу певицы в надежде заполучить хоть какие-то новые сведения о жизни и гибели звезды.



Не секрет, что на «хайповой» теме пытаются нажиться и аферисты, которые уже успели организовать «похоронный» бизнес. Продают все, что угодно: и землю с могилы Юлии Началовой, и экскурсионные туры к захоронению, и даже заряженную на погосте воду. В конце мая Анна Исаева уже высказывалась по поводу этих дельцов.



«Много, очень много звонков получаю я на тему: ''Вы знаете, что происходит на кладбище?'', ''А как вы к этому относитесь?'', ''А у Юли был дар?'', ''А может она святая?''. Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Уважайте ее память. Мне очень больно слышать рассказы о происходящем на Троекуровском. Скажу больше — я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда, не хочет зла, глупости и бесчинства», — заявила пиар-менеджер.

Однако, несмотря на просьбу Анны уважать память артистки, доморощенные бизнесмены продолжили наживаться на трагедии семьи Началовой.



На этот раз терпению Исаевой пришел конец. 3 июля в своем Инстаграме она опубликовала официальное обращение и к горе-предпринимателям, и к журналистам, и к обычным людям, поклонникам звезды.

«Предупреждаю всех и каждого, кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой — мы будем вас судить. Не играйте с огнем! Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны. Здесь и сейчас я все сказала от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, мамы и дочки, от лица ее друзей».



1 2 3 ... 9 После смерти Юлии Началовой ее история обросла не только слухами, но и легендами

Поклонники Началовой обеспокоились, что из-за «санкций» они не смогут попасть на могилу к любимой артистке. Однако их Исаева успокоила: по ее словам, никто не собирается запрещать обычным людям почтить память Юлии и возложить ей цветы.