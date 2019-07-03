Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Пиар-менеджер покойной Юлии Началовой подает в суд на аферистов, продающих туры на ее могилу

Пиар-менеджер Анна Исаева не смогла проигнорировать инфоповоды, возникающие вокруг покойной Юлии Началовой. Сегодня она дала жесткий отпор мошенникам и пригрозила им судом.

Прошло почти 4 месяца со дня смерти Юлии Началовой, а пиар-менеджер Анна Исаева все еще отбивается от журналистов, которые преследуют подругу певицы в надежде заполучить хоть какие-то новые сведения о жизни и гибели звезды.

Не секрет, что на «хайповой» теме пытаются нажиться и аферисты, которые уже успели организовать «похоронный» бизнес. Продают все, что угодно: и землю с могилы Юлии Началовой, и экскурсионные туры к захоронению, и даже заряженную на погосте воду. В конце мая Анна Исаева уже высказывалась по поводу этих дельцов.

«Много, очень много звонков получаю я на тему: ''Вы знаете, что происходит на кладбище?'', ''А как вы к этому относитесь?'', ''А у Юли был дар?'', ''А может она святая?''. Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Уважайте ее память. Мне очень больно слышать рассказы о происходящем на Троекуровском. Скажу больше — я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда, не хочет зла, глупости и бесчинства», — заявила пиар-менеджер.

Однако, несмотря на просьбу Анны уважать память артистки, доморощенные бизнесмены продолжили наживаться на трагедии семьи Началовой. 

На этот раз терпению Исаевой пришел конец. 3 июля в своем Инстаграме она опубликовала официальное обращение и к горе-предпринимателям, и к журналистам, и к обычным людям, поклонникам звезды.

«Предупреждаю всех и каждого, кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой — мы будем вас судить. Не играйте с огнем! Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны. Здесь и сейчас я все сказала от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, мамы и дочки, от лица ее друзей».

  • Юлия Началова
    1 2 3 ...9
    После смерти Юлии Началовой ее история обросла не только слухами, но и легендами
    Смотреть галерею

Поклонники Началовой обеспокоились, что из-за «санкций» они не смогут попасть на могилу к любимой артистке. Однако их Исаева успокоила: по ее словам, никто не собирается запрещать обычным людям почтить память Юлии и возложить ей цветы.

Перейти к обсуждению 3


03 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @isaeva.anya, julianachalova/Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Юлия Началова

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Господи, да когда же уже уляжется эта пляска на костях Фриске и Началовой... И пиар-менеджеру этому экзорциста надо вызывать, у нее кроме смерти Юли в жизни ничего яркого видно не было.

  • Гость

    Господи, да когда же уже уляжется эта пляска на костях Фриске и Началовой... И пиар-менеджеру этому экзорциста надо вызывать, у нее кроме смерти Юли в жизни ничего яркого видно не было.

    Ее звездный час, а то вдруг Началову забудут и ее вместе с ней.

  • Эта Исаева сама с собой судиться собирается? :D Сами эту и свистопляску организовали

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.