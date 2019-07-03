Больная тема: Памела Андерсон доказывает, что молодой экс-бойфренд сломал ей руку

После того, как бывший возлюбленный Памелы Андерсон попытался опровергнуть ее обвинения, актриса предоставила неопровержимое доказательство его вины.

Памела Андерсон рассказала, что ее экс-бойфренд не только изменял ей, но и бил. По словам актрисы, Адиль Рами едва не сломал ей обе руки. Знаменитость разместила на своем официальном сайте фото и видео, где продемонстрировала последствия насилия со стороны 33-летнего футболиста. Андерсон призналась, что раньше скрывала от врачей истинную причину своей боли, вместо этого сообщая им, что страдает артритом.

До этого Рами попытался опровергнуть обвинения бывшей возлюбленной, написав длинный пост в Инстаграме. Памела отреагировала на это словами: «Возможно, он не понимает, что такое насилие». Что касается недавнего видео, то его Андерсон записала в кабинете врача. В коротком ролике доктор обматывает поврежденную руку актрисы эластичным бинтом.

1 2 3 ... 10 Не так давно Памела Андерсон обвинила экс-бойфренда Адиля Рами в изменах

В дополнение к видео и фото Андерсон опубликовала снимок чека об оплате медицинских услуг. «Он причинял мне боль так, чтобы это было незаметно для посторонних. Грубо хватал меня, запугивал своей физической силой. Это не позволяло мне уйти», — откровенно рассказала знаменитость.