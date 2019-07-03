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«Мне все равно, жива ты или мертва»: шейх Мохаммед написал стихотворение о сбежавшей принцессе Хайе

Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что уже некоторое время принцесса Хайя скрывается вместе с детьми в Европе и требует развода со своим мужем, правителем Дубая шейхом Мохаммедом. Как оказалось, мужчина давно прокомментировал сложившуюся ситуацию. 
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя

Одно из самых известных увлечений шейха Мохаммеда — написание стихотворений. Правитель одного из эмиратов посвящает рифмы всем важным событиям из жизни своей страны. 

Как оказалось, побег супруги тоже послужил источником поэтического вдохновения для мужчины.

22 июня, за неделю до того, как об отъезде принцессы Хайи узнал весь мир, в микроблоге шейха появились строки, явно посвященные супруге. 

 
 

Стихотворение, написанное на арабском языке, называется весьма мрачно и символично — «Жизнь и смерть». 

«О, дорогая, мне больше нечего сказать.
Тебе больше нет места рядом со мной,
Мне все равно, жива ты или мертва», — гласят строки, написанные шейхом. 

Кроме того, в произведении речь идет о предательстве и лжи — автор считает, что теперь его лирическая героиня настолько грешна, что не сможет искупить свои проступки. 

Напомним, о том, что принцесса Хайя покинула ОАЭ и попросила политическое убежище в Европе, стало известно на минувших выходных. Ходят слухи, что шейх уже обращался к властям Евросоюза с требованием выдать ему супругу обратно, но ему ответили отказом. 

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03 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sultan41/Instagram, Getty Images

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Гость 2019-07-01 17:15:00
139
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
32 Комментариев





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