«Мне все равно, жива ты или мертва»: шейх Мохаммед написал стихотворение о сбежавшей принцессе Хайе

Одно из самых известных увлечений шейха Мохаммеда — написание стихотворений. Правитель одного из эмиратов посвящает рифмы всем важным событиям из жизни своей страны.
22 июня, за неделю до того, как об отъезде принцессы Хайи узнал весь мир, в микроблоге шейха появились строки, явно посвященные супруге.
Стихотворение, написанное на арабском языке, называется весьма мрачно и символично — «Жизнь и смерть».
Тебе больше нет места рядом со мной,
Мне все равно, жива ты или мертва», — гласят строки, написанные шейхом.
Кроме того, в произведении речь идет о предательстве и лжи — автор считает, что теперь его лирическая героиня настолько грешна, что не сможет искупить свои проступки.
Напомним, о том, что принцесса Хайя покинула ОАЭ и попросила политическое убежище в Европе, стало известно на минувших выходных. Ходят слухи, что шейх уже обращался к властям Евросоюза с требованием выдать ему супругу обратно, но ему ответили отказом.