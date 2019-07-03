Андрей Аршавин официально развелся с женой

3 июля Андрей и Алиса Аршавины официально расторгли брак. Суд также вынес вердикт относительно размера алиментов, которые футболист будет выплачивать на содержание дочери.

Завершился бракоразводный процесс Андрея и Алисы Аршавиных, затянувшийся из-за требований экс-супруги футболиста. Она настаивала на выплате крупной суммы алиментов. Аршавина это не устраивало, поскольку сейчас он не играет ни за один из футбольных клубов Долгое время спортсмен пытался оспорить ежемесячную сумму в 350 тыс. рублей.

Кроме того, Аршавин не желал прописывать маленькую Есению у себя. Из-за этого у Алисы возникли проблемы с устройством дочери в детский сад.

1 2 3 ... 10 3 июля Андрей и Алиса Аршавины официально развелись

Интересы Аршавиной в рамках процесса представлял знаменитый адвокат Александр Добровинский. Именно он настоял на том, чтобы процесс завершился сегодня. «По итогам заседания иск Алисы Аршавиной удовлетворен. Андрей будет платить 1/8 часть от своих доходов в качестве алиментов на дочь Есению», — рассказал «СтарХиту» источник, близкий к бывшей жене футболиста.