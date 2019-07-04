Британцы негодуют, что принц Гарри и Меган Маркл хотят скрыть от них имена крестных родителей своего сына Арчи

Пожалуй, одним из самых ожидаемых событий этой недели являются крестины маленького Арчи. Но кто же знал, что религиозное событие может стать причиной споров жителей целой страны!

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

На днях пресс-служба британской королевской семьи объявила, что крещение сына принца Гарри и Меган Маркл состоится 6 июля, спустя ровно два месяца с момента его рождения.



Разговоры о том, кто станет духовными наставниками малыша, ходили еще задолго до его рождения.

Поговаривают, что Гарри и Меган остановили выбор не на знаменитостях или членах королевской семьи, а на своих друзьях, далеких от мира аристократии и шоу-бизнеса.

Впрочем, если верить представителям знаменитой пары, мы можем и не узнать имена крестных Арчи.

Судя по официальному заявлению о крестинах, будущие крестные родители пожелали остаться неизвестными.

К тому же, пресс-служба королевского двора сообщила, что родители малыша отказались провести на празднике публичную фотосессию. Вероятно, таким образом принц и его супруга решили вновь подчеркнуть желание не выставлять жизнь своего ребенка напоказ.

1 2 3 ... 10 6 июля состоятся крестины первенца принца Гарри и Меган Маркл

Поклонники британской королевской семьи резко отреагировали на нежелание герцогов Сассекских делиться с ними таким важным событием. На телевидении, в прессе и в Сети только и обсуждают, позволительно ли Гарри и Меган скрывать сына от жителей своего государства, за счет налогов которых они живут. «Если вы хотите частную жизнь, тогда откажитесь от статуса публичных персон и живите на собственные средства», — твердят знаменитые телеведущие, блогеры и обычные жители Соединенного Королевства. Интересно, повлияет ли настрой общества на проведение крестин?