Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения Собчак часто выкладывает снимки двухлетнего сына Платона. Обычно фолловеров умиляют кадры с малышом, но последняя публикация неожиданно вызвала у них негодование.

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону. Подписчики всегда принимают новые фото малыша на ура, гадая, на кого из знаменитой родни он больше похож. Впрочем, последний снимок двухлетнего мальчика неожиданно вызвал у фолловеров негодование.

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая. Несмотря на то, что подобные снимки делают многие родители, поклонники осудили Собчак за эту публикацию в блоге с 6 миллионами фолловеров.

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак часто публикует фото с сыном Платоном

«Этого я никогда не пойму. Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память», «Плавочки бы... а то взрослый мужчина уже», «Никогда не видела и не слышала, чтобы, например, англичане оголяли своих детей на пляже», — возмутились подписчики. Впрочем, некоторые фолловеры поддержали Ксению, отметив, что ничего постыдного в снимке нет.