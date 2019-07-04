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Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения Собчак часто выкладывает снимки двухлетнего сына Платона. Обычно фолловеров умиляют кадры с малышом, но последняя публикация неожиданно вызвала у них негодование.

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону. Подписчики всегда принимают новые фото малыша на ура, гадая, на кого из знаменитой родни он больше похож. Впрочем, последний снимок двухлетнего мальчика неожиданно вызвал у фолловеров негодование.

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая. Несмотря на то, что подобные снимки делают многие родители, поклонники осудили Собчак за эту публикацию в блоге с 6 миллионами фолловеров.

«Этого я никогда не пойму. Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память», «Плавочки бы... а то взрослый мужчина уже», «Никогда не видела и не слышала, чтобы, например, англичане оголяли своих детей на пляже», — возмутились подписчики. Впрочем, некоторые фолловеры поддержали Ксению, отметив, что ничего постыдного в снимке нет.

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04 июля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну, не айс. Никогда не понимала экономии на трусах. А если забыла запасные, так нафига фотографировать? Себя пусть голой снимает, репутация позволяет нести дом-2 в массы на заработки опой.

  • бесят мамашки на пляжах с голыми детьми!!! почему я должна смотреть на голые *** и письки ваших детей!?

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